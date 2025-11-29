Prev
વનડેમાં વિરાટ અને રોહિતના ભવિષ્ય અંગે BCCIની ખાસ બેઠક યોજાશે, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ટૂંક સમયમાં ભારતના બે દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના વન ડે ક્રિકેટમાં ભવિષ્ય અંગે મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વન ડે ક્રિકેટમાં ભારતની સૌથી મોટી તાકાત રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:37 PM IST

BCCI ટૂંક સમયમાં ભારતના બે દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના વન ડે ક્રિકેટમાં ભવિષ્ય અંગે ટીમ મેનેજમેન્ટ અને પસંદગીકારો સાથે ચર્ચા કરવા માટે એક બેઠકનું આયોજન કરી રહ્યું છે. આ બેઠકમાં વન ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના ભવિષ્ય અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે, આ અંગે એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

વન ડે ક્રિકેટમાં વિરાટ અને રોહિતના ભવિષ્ય અંગે મોટો નિર્ણય

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં તે અંગે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવશે. અહેવાલો અનુસાર, આ બેઠક દરમિયાન 2027 વર્લ્ડ કપમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની ભૂમિકાઓ અને પ્રદર્શન પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. બંને દિગ્ગજ બેટ્સમેનોને તેમની મેચ ફિટનેસ અને ફોર્મ જાળવી રાખવા માટે વધુ સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવાની સલાહ આપવામાં આવશે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે અને હવે ફક્ત વન ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સામેલ છે.

BCCI એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજશે

આજકાલ ODI મેચોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાને જીવંત રાખવું એ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા માટે એક મોટો પડકાર છે. અહેવાલો અનુસાર, BCCIના ટોચના અધિકારીઓ, કોચ ગૌતમ ગંભીર અને મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર આવતા અઠવાડિયે વિશાખાપટ્ટનમમાં ત્રીજી ODI પછી અમદાવાદમાં મળી શકે છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માએ હજુ સુધી 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે તેમની તૈયારીઓ પર ચર્ચા કરી નથી. એવા સંકેતો છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ તેમના માટે બેકઅપ ખેલાડીઓની ઓળખ પર કામ કરી રહ્યું છે. જો પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય કે તેમાંથી કોઈ પણ 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં નહીં રમે, તો બેકઅપ ખેલાડીઓને આગળ લાવવામાં આવશે.

અહેવાલોમાં ચોંકાવનારા દાવો

BCCIના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા ખેલાડીઓને સ્પષ્ટપણે જાણ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે કે તેમની પાસેથી શું અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે અને વર્તમાન મેનેજમેન્ટ તેમની ભૂમિકાઓને કેવી રીતે જુએ છે. તેઓ ફક્ત અનિશ્ચિતતામાં રમી શકતા નથી." એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે BCCI એ રોહિત શર્માને ફક્ત તેની ફિટનેસ અને પ્રદર્શન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને તેના ભવિષ્ય વિશે અટકળો પર પ્રતિક્રિયા આપવાથી દૂર રહેવા કહ્યું છે. 

ટીમની અપેક્ષા

એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રીજી વનડેમાં રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ભારત પહેલાથી જ શ્રેણી હારી ગયું હતું. તેઓ પહેલી બે મેચમાં ફોર્મમાં ન હતા. દરેક શ્રેણીમાં આવું થઈ શકતું નથી." એવું માનવામાં આવે છે કે ટીમને આશા છે કે રોહિત શર્મા તેની "આક્રમક" શૈલીથી બેટિંગ કરવાનું ચાલુ રાખશે, જેમ તેણે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં કર્યું હતું. 

ઓસ્ટ્રેલિયામાં તે સ્પષ્ટ હતું કે તે સેટલ થવામાં ઘણો સમય લઈ રહ્યો હતો. સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "આશા છે કે, રોહિત શર્મા ટોચના ક્રમમાં એક નિર્ભય બેટ્સમેન તરીકે એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરવાનું ચાલુ રાખશે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં પરિસ્થિતિઓ મુશ્કેલ હતી, પરંતુ તે જોખમ લેવાનું ટાળી રહ્યો હોય તેવું લાગતું હતું. બંને બેટિંગ વિભાગનું નેતૃત્વ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેનાથી તેમની આસપાસના અન્ય યુવા બેટ્સમેન માટે વસ્તુઓ સરળ બનશે."

