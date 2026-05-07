/BCCIની એક પોલિસી IPLમાં બોલરો માટે બની કાળ, ચોગ્ગા-સિક્સરની રમઝટ પાછળનું અસલી કારણ આવ્યું સામે; આ છે ઇનસાઈડ સ્ટોરી

BCCI Policy: IPL 2026ની સીઝનમાં બેટ્સમેનો જોરદાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહ્યા છે. દરેક મેચમાં રનોનો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. આ સીઝનમાં દર બીજી મેચમાં 200+ રન બની રહ્યા છે અને પ્રહાડ જેવો જોવા મળતો આ સ્કોર ઘણી વખત ચેઝ પણ થઈ જાય છે. હવે તેની પાછળનું કારણ સામે આવ્યું છે. BCCIની એક પોલિસી બોલરો માટે કાળ સાબિત થઈ રહી છે.
BCCI Policy: IPL 2026માં રનોનો જોરદાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. દર બીજી મેચમાં એક ટીમ 200+ રન બનાવે છે અને ઘણી વખત આ સ્કોર ચેઝ પણ થઈ જાય છે. હવે તેની પાછળનું કારણ સામે આવ્યું છે. BCCIની એક પોલિસી બોલરો માટે કાળ સાબિત થઈ રહી છે. IPL 2026માં અત્યાર સુધી 49 મેચ રમાઈ છે, જેમાં 41 વખત 200+ રન બન્યા છે. જો આપણે 2025ની પ્રથમ 48 મેચો પર નજર કરીએ તો આ આંકડો ઓછો હતો. તે સમયે આ સીઝનની સરખામણીએ 39 વખત 200 રનનો આંકડો પાર થયો હતો.
કેમ મેચો થઈ રહી છે હાઈ-સ્કોરિંગ?
આ વર્ષે જબરદસ્ત બેટિંગ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ આટલા મોટા સ્કોર પાછળનું એક મોટું કારણ પિચનો મિજાજ પણ છે. 'ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા'ના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ક્યુરેટર્સને સલાહ આપી છે કે, તેઓ IPL 2026ની મેચો માટે પિચ તૈયાર કરતી વખતે બોલરોને ઓછામાં ઓછી મદદ મળે તેનું ધ્યાન રાખે. રિપોર્ટમાં એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, BCCIએ પોતાની જૂની પોલિસીને જ આગળ વધારી છે.
IPL ટીમોની નથી રહેતી દખલગીરી
આ પોલિસી હેઠળ બોર્ડના એક ક્યુરેટર સ્થાનિક ક્યુરેટર સાથે મળીને કામ કરે છે, જેથી IPL ટીમો દ્વારા પિચને લઈને કોઈ દખલગીરી ન થાય. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, IPL પ્લેઓફ અને ફાઈનલ મેચો દરમિયાન BCCIની ક્યુરેટર્સની સેન્ટ્રલ ટીમ પિચની સંપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી લેશે. BCCIની સલાહમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, પિચ પર બોલરો માટે વધુ લેટરલ મૂવમેન્ટ (સ્વિંગ) અથવા વધુ પડતી સ્પિન ન હોવી જોઈએ.
બાઉન્ડ્રીને લઈને પણ છે આ પોલિસી
રિપોર્ટમાં બાઉન્ડ્રી અંગેની પોલિસીનો પણ ઉલ્લેખ છે. બાઉન્ડ્રીનું અંતર 77 મીટરથી વધુ ન હોવું જોઈએ. આ બાબત સાથે જોડાયેલા એક ફ્રેન્ચાઈઝી સભ્યએ TOI ને જણાવ્યું કે, "કેટલીક ટીમો એવી છે જેમનું સ્પિન-બોલિંગ આક્રમણ ઘણું મજબૂત છે, તેઓ થોડી ધીમી પિચ પસંદ કરે છે. જ્યારે કેટલીક ટીમો પાસે મજબૂત સીમ એટેક છે અને તેઓ ઈચ્છે છે કે નવા બોલથી બોલિંગ કરનારાઓને પિચથી થોડી વધુ મદદ મળે.
પરંતુ હવે લગભગ દરેક પિચ એકસરખી જ હોય છે. તેનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો કે ટીમ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમે છે કે બહાર. ખેલાડીઓ દરેક જગ્યાએ એકસરખી પરિસ્થિતિની અપેક્ષા રાખે છે."