ODI સિરીઝ વચ્ચે BCCIએ બોલાવી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક, ગંભીર અને અગરકર પણ રહેશે હાજર

ભારતીય ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 0-2થી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદ ગૌતમ ગંભીર અને મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર ટીકાના ઘેરામાં આવી ગયા છે. BCCIની બેઠકમાં ટેસ્ટ શ્રેણીની હાર અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:51 AM IST

ભારતીય ટીમે રવિવારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રાંચી વનડેમાં 17 રનથી જીત મેળવી હતી. બંને ટીમો 3 ડિસેમ્બરે રાયપુરમાં ODI શ્રેણીની બીજી મેચ રમવાની છે. રાયપુર ODI પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)એ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. બુધવારે રાયપુરમાં BCCI અધિકારીઓ અને પુરુષ ટીમ મેનેજમેન્ટ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાવાની છે. આ બેઠકનો હેતુ તમામ ફોર્મેટમાં ટીમ માટે રોડમેપ વિકસાવવાનો અને ટીમ પસંદગી સંબંધિત મુદ્દાઓને ઉકેલવાનો છે.

સ્પોર્ટ્સસ્ટારના અહેવાલ મુજબ, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયા, સંયુક્ત સચિવ પ્રભતેજ સિંહ ભાટિયા, ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર બેઠકમાં હાજર રહેશે. BCCI પ્રમુખ મિથુન મનહાસ હાજર રહેશે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી.

ભારતે પ્રથમ ODIમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 17 રને હરાવ્યું

બીજી ODIના દિવસે જ બેઠક બોલાવવામાં આવી હોવાથી સિનિયર ખેલાડીઓ હાજરી આપશે નહીં. ટીમમાં વધી રહેલા પ્રશ્નો, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં નબળા પ્રદર્શન અને સિનિયર ખેલાડીઓ સાથે ટીમ મેનેજમેન્ટના સંબંધો અંગે ચિંતાઓ વચ્ચે આ બેઠક મહત્વપૂર્ણ છે.

બીસીસીઆઈના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકનો ઉદ્દેશ ટીમ મેનેજમેન્ટ અને પસંદગીકારોને એકસાથે લાવવાનો હતો જેથી પસંદગીમાં સુસંગતતા સુનિશ્ચિત થાય અને ખેલાડીઓના વિકાસ માટે સ્પષ્ટ માર્ગો સુનિશ્ચિત થાય. અધિકારીએ સ્વીકાર્યું કે બોર્ડ તાજેતરની ટેસ્ટ મેચો દરમિયાન મેદાન પર અને બહાર બંને જગ્યાએ મૂંઝવણભરી વ્યૂહરચનાઓથી ચિંતિત હતું. તેમણે કહ્યું, "ઘરગથ્થુ ટેસ્ટ સીઝન દરમિયાન ઘણી વખત એવી ઘટનાઓ બની હતી જ્યાં રણનીતિ અસ્પષ્ટ હતી. આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે હજુ પણ સમય છે, તેથી અમે સ્પષ્ટતા અને આયોજન ઇચ્છીએ છીએ."

સિનિયર ખેલાડીઓ વચ્ચેના મતભેદ દૂર થશે!

બીસીસીઆઈ એવું પણ માને છે કે વર્તમાન ટીમ મેનેજમેન્ટ અને સિનિયર ખેલાડીઓ વચ્ચે વાતચીત અંગેનો મતભેદ વધી રહ્યો છે. ભારત આવતા વર્ષે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારબાદ 2027માં ઓડીઆઈ વર્લ્ડ કપ રમશે. તેથી બીસીસીઆઈ ઇચ્છે છે કે ટીમની અંદરના તમામ મુદ્દાઓ તાત્કાલિક ઉકેલાય.

રિપોર્ટમાં કોઈ પણ ખેલાડીનું નામ લેવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા અને ટીમ મેનેજમેન્ટ વચ્ચેના સંબંધો પર નોંધપાત્ર ચર્ચા થઈ રહી છે. ગયા વર્ષે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી કોહલી અને રોહિતે આ વર્ષે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લીધી. ત્યારથી કોહલી અને રોહિત અને નવા ટીમ મેનેજમેન્ટ વચ્ચે વાતચીતનો અભાવ હોવાના અહેવાલો વધી રહ્યા છે.

ટેસ્ટ ક્રિકેટની જટિલતાઓ, આગામી ICC ટુર્નામેન્ટ્સ અને ટીમના બે મહાન ખેલાડીઓ વચ્ચેના ઠંડા સંબંધો આ બેઠકને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે. ફક્ત ડ્રેસિંગ રૂમમાં કે સિલેક્શન ટેબલ જ નહીં ચાહકો અને ક્રિકેટ નિષ્ણાતો આ બેઠક પર પણ નજર રાખી રહ્યા છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

