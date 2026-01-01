Prev
બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાન પર IPLમાં લાગશે પ્રતિબંધ ? BCCIએ કરી સ્પષ્ટતા

મુસ્તફિઝુર રહેમાન કદાચ IPL 2026માં ભાગ લેનાર એકમાત્ર બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર હશે, પરંતુ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ઓક્શન બાદ વિવાદમાં ફસાઈ ગયું છે. BCCIએ આ મુદ્દા પર સ્પષ્ટ વલણ અપનાવ્યું છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે સરકારી માર્ગદર્શન વિના કોઈ પણ કડક નિર્ણય લેવામાં આવશે નહીં.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:50 AM IST

ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બગડતી રાજદ્વારી પરિસ્થિતિ છતાં ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાન 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) માટે રમવાની શક્યતા છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ હાલમાં "વેઈટ એન્ડ વોચ"નો અભિગમ અપનાવીને સરકારી સૂચનાઓની રાહ જોતા બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

મુસ્તફિઝુર રહેમાન 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માટે મીની ઓક્શનમાં વેચાયેલા એકમાત્ર બાંગ્લાદેશી ખેલાડી હતો. મુસ્તફિઝુરને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) દ્વારા 9.20 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. ઓક્શન બાદ KKRને સોશિયલ મીડિયા પર નોંધપાત્ર ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો, ચાહકો અને કેટલાક રાજકીય નેતાઓએ IPLમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓના રમવાના અધિકાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા.

BCCIએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તે સરકારી આદેશો વિના બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકશે નહીં. ગયા વર્ષે BCCIએ ભારત સરકારના નિર્દેશ પર ટીમ ઈન્ડિયાનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ મુલતવી રાખ્યો હતો. ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીનાની સરકારના પતન પછી, બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય અસ્થિરતા વધી છે, જેના કારણે અનેક હિંસક ઘટનાઓ બની છે.

BCCI એ શું કહ્યું ?

ડિસેમ્બરમાં ઢાકામાં ભારતીય દૂતાવાસની બહાર વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા, જેના કારણે ભારતે તેનું વિઝા સેન્ટર બંધ કર્યું અને બાંગ્લાદેશે ભારતીય નાગરિકો માટે વિઝા સ્થગિત કર્યા. આનાથી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી. BCCIના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ઇનસાઇડ સ્પોર્ટને જણાવ્યું, "પરિસ્થિતિ સંવેદનશીલ છે. અમે સરકાર સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ. હાલમાં એવું કંઈ નથી જેનાથી બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ લગાવી શકાય. મુસ્તફિઝુર IPLમાં રમશે. બાંગ્લાદેશ દુશ્મન દેશ નથી."

જોકે, મુસ્તફિઝુરની ઉપલબ્ધતા સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત નથી. બાંગ્લાદેશ એપ્રિલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI અને T20 શ્રેણી રમવાનું છે. જો બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) મુસ્તફિઝુરને NOC નહીં આપે, તો તે IPL 2026માં ઘણી મેચો ગુમાવી શકે છે. વર્તમાન રાજકીય વાતાવરણને જોતાં એ પણ શક્ય છે કે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) NOC આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે અથવા મુસ્તફિઝુર પોતે પાછી ખેંચી લેવાનું નક્કી કરી શકે છે.

BCCI 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓના વિઝા અંગે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય (MEA) સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. બાંગ્લાદેશની ટીમ કોલકાતા અને મુંબઈમાં તેની ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ રમશે. IPL 2026 વર્લ્ડ કપ સમાપ્ત થયાના 10 દિવસની અંદર શરૂ થાય છે, તેથી એવી અપેક્ષા છે કે મુસ્તફિઝુર રહેમાનનો વિઝા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન લંબાવવામાં આવશે.

BCCIના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "મુસ્તફિઝુર રહેમાન T20 વર્લ્ડ કપ માટે વિઝા માટે અરજી કરશે, જે IPL માટે લંબાવવામાં આવશે. વિઝા કોઈ મોટી સમસ્યા નહીં હોય. NOC અંગે BCB તરફથી કોઈ નકારાત્મક સંકેતો મળ્યા નથી."

દરમિયાન બાંગ્લાદેશમાં બે હિન્દુઓની મોબ લિંચિંગ બાદ IPL 2026માંથી બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને બાકાત રાખવાની માંગણીઓ તીવ્ર બની. IPL 2025ની હરાજીમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ પર કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝ બોલી લગાવવામાં આવી નહોતી. જો કે, તાજેતરના હરાજીમાં, KKRએ મુસ્તફિઝુર પર કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા, જેના કારણે તે IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો બાંગ્લાદેશી ખેલાડી બન્યો.
 

