IND vs SA : ના ઈંજરી કે ના ઈમરજન્સી... છતાં આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર પહેલી ટેસ્ટમાંથી અચાનક કેમ બહાર ?
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવન અંગે ચર્ચાઓ બે દિવસ પહેલા જ શરૂ થઈ ગઈ છે. કારણ કે BCCIએ પહેલી ટેસ્ટમાંથી અચાનક આ ઓલરાઉન્ડરને રિલીઝ કર્યો છે.
IND vs SA : ભારતીય ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતા ટેસ્ટ પહેલા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. 14 નવેમ્બરથી કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયામાંથી રિલીઝ થયા બાદ રેડ્ડી રાજકોટમાં ઈન્ડિયા એ ટીમમાં જોડાશે, જે હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા એ સામે બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ રમી રહી છે.
આ નિર્ણય કેમ લેવામાં આવ્યો
રેડી ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ સાથે પ્રેક્ટિસ કેમ્પમાં હતો, પરંતુ ટીમ મેનેજમેન્ટે તેને વચ્ચેથી જ રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તેને શરૂઆતની ટેસ્ટ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવાની શક્યતા નહોતી.
રેડ્ડી રાજકોટ જવા રવાના
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 22 વર્ષીય આંધ્રનો ઓલરાઉન્ડ રાજકોટ જવા રવાના થયો છે, જ્યાં તે દક્ષિણ આફ્રિકા A સામે લિસ્ટ A મેચ રમશે. આ પગલાનો હેતુ તેને વધુ મેચ સમય અને ફિટનેસ પાછી મેળવવાની તક આપવાનો છે, કારણ કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ઇજાઓએ તેનું પ્રદર્શન મર્યાદિત કર્યું છે.
રેડ્ડીનું પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન અશક્ય હતું
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નીતિશ રેડ્ડીનું સ્થાન અશક્ય લાગતું હતું. રિષભ પંત ઈજામાંથી પાછો ફર્યો છે, જ્યારે ધ્રુવ જુરેલનો પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવેશ થશે. મિડલ ઓર્ડરની વાત કરીએ તો, ભારતીય ટીમ ત્રણ સ્પિનરોને મેદાનમાં ઉતારશે, જેની પુષ્ટિ સહાયક કોચે પોતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કરી હતી. આમાં વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા અને અક્ષર પટેલનો સમાવેશ થાય છે.
એક સમયે ભારતના સૌથી આશાસ્પદ ટેસ્ટ ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક ગણાતો રેડ્ડી હવે ભારત A ટીમ સાથે ફોર્મ અને લય પાછી મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. તેની ગેરહાજરી ભારતને તેમના સંયોજનને સુધારવામાં મદદ કરશે, કારણ કે બંને અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા અને અક્ષર પટેલ સિરીઝ માટે ઉપલબ્ધ છે.
