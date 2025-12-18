Prev
IND vs SA : ચોથી T20 રદ થયા બાદ BCCIએ ભર્યું મોટું પગલું, ધુમ્મસના કારણે રદ થઈ હતી મેચ

IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચોથી T20 મેચ લખનૌમાં રમાવાની હતી. જો કે, ભારે ધુમ્મસને કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. ધુમ્મસ એટલું ગાઢ હતું કે ટોસ પણ થઈ શક્યો નહોતો. મેચ રદ થયા બાદ ચાહકોમાં ગુસ્સો સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યો હતો. હવે, મેચ રદ થયા બાદ BCCIએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:09 PM IST

IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની ચોથી મેચ 17 ડિસેમ્બરે લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં રમવાની હતી. જો કે, આ મેચ ધુમ્મસને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે ધુમ્મસને કારણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રદ કરવામાં આવી છે. આવું પહેલા ક્યારેય બન્યું નથી. મેચ રદ થયા બાદ BCCIને ભારે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, BCCIએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે.

BCCIએ મોટું પગલું ભર્યું

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ મેચ રદ થયા બાદ સમાચાર એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા કહ્યું, "ધુમ્મસને કારણે મેચ રદ કરવી પડી હતી. લોકો આનાથી નારાજ હતા. 15 ડિસેમ્બરથી 15 જાન્યુઆરી વચ્ચે ઉત્તર ભારતમાં યોજાનારી મેચોના શેડ્યૂલની સમીક્ષા કરવી પડશે જેથી નક્કી કરી શકાય કે તેમને દક્ષિણ ભારતમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની જરૂર છે કે પશ્ચિમ ભારતમાં. સ્થાનિક મેચો પણ ધુમ્મસથી પ્રભાવિત થઈ રહી છે. આ એક ગંભીર સમસ્યા છે."

મેચ રદ થયા પછી BCCI પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે તૈયાર છે. મોટાભાગના ચાહકો એવું પણ માને છે કે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં યોજાનારી મેચો દક્ષિણ ભારતમાં યોજવી જોઈએ, કારણ કે દક્ષિણ ભારતમાં ઠંડી ઓછી હોય છે.

ભારતીય ટીમ શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ 

ભારતીય ટીમ હાલમાં શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. ભારતે પહેલી મેચ જીતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ વાપસી કરી અને બીજી મેચ જીતી. ત્યારબાદ ભારતે વાપસી કરી અને ત્રીજી મેચ જીતી. ચોથી T20 મેચ રદ કરવામાં આવી. પાંચમી મેચ 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં રમાશે. જો ભારત આ મેચ જીતે છે તો શ્રેણી જીતી જશે, જો હારશે તો શ્રેણી 1-1થી બરાબર થઈ જશે. ચોથી મેચ રદ થવાથી દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણી જીતી શકશે નહીં.
 

India vs South AfricaInd vs SATeam Indiaind vs sa 4th T20

