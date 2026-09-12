/BCCI New Rule: BCCI લાવશે નવો નિયમ, ખેલાડીઓની વધશે મુશ્કેલીઓ! જાણો

BCCI New Rule: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) તેના વાર્ષિક સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જેની સીધી અસર ખેલાડીઓ પર પડશે.
અત્યાર સુધી, ખેલાડીઓને તેમના સારા પ્રદર્શન અને સીનિયોરીટીના આધારે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવતા હતો. જો કે, BCCI હવે મેચ ઉપલબ્ધતાને મુખ્ય જરૂરિયાત બનાવવાનું વિચારી રહ્યું છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, બોર્ડ ધ્યાનમાં લેશે કે તેઓ કેટલી મેચ ફિટ હતા અને રમવા માટે ઉપલબ્ધ હતા.
હકીકતમાં, છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં, ટીમ ઇન્ડિયાના ઘણા મુખ્ય ખેલાડીઓ વારંવાર ઘાયલ થયા છે, જેના પરિણામે તેઓ ઘણી મેઈન મેચો ગુમાવી રહ્યા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, બોર્ડ ઇચ્છે છે કે ખેલાડીઓ શક્ય તેટલી વધુ મેચો માટે ફિટ રહે.
The Friendship Cup 🤝
The Captains' Photoshoot 📸
Let the #AFGvIND T20I action begin 🏆#TeamIndia pic.twitter.com/A04RiQISAL
— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
ખેલાડીઓ પર BCCI કડક
BCCI હાલમાં એક ફોર્મ્યુલા પર ચર્ચા કરી રહ્યું છે, જે સમગ્ર સિઝન દરમિયાન ખેલાડીઓની ફિટનેસ અને હાજરીનું ચેકિંગ કરશે. બોર્ડ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવા માટે ખેલાડીને રમવા માટે ઉપલબ્ધ ઓછામાં ઓછી કેટલી મેચોની મર્યાદા નક્કી કરી શકે છે.
Run. Collect. Hit. Repeat 🎯
🎥 Dive into a fun fielding drill with #TeamIndia Fielding Coach, Subhadeep Ghosh 💪#AFGvIND pic.twitter.com/Oani1FKKcW
— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
શું આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે?
BCCIના એક સૂત્રએ જણાવ્યું કે આ વિચાર હજુ તેના ખૂબ જ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. હાલમાં બોર્ડમાં ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. આવો નિયમ લાગુ કરવો યોગ્ય અને શક્ય બનશે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હજુ સુધી કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
📍 New Delhi #TeamIndia all locked in ahead of the #AFGvIND T20I series 💪 pic.twitter.com/Z2Pre3rB9X
— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
જો કે, જો આ નિયમ પસાર થઈ જાય, તો ભવિષ્યમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ માટે ફક્ત સારું રમવું પૂરતું નહીં હોય, પરંતુ ટીમ માટે ફિટ રહેવાથી કરોડોના કરારની પણ ખાતરી મળશે.