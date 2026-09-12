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BCCI New Rule: BCCI લાવશે નવો નિયમ, ખેલાડીઓની વધશે મુશ્કેલીઓ! જાણો

BCCI New Rule: BCCI હવે તેના ખેલાડીઓની મેદાન પર હાજરી અને ઉપલબ્ધતા અંગે વધુ કડક વલણ અપનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. બોર્ડ ખેલાડીઓને સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવા માટેના નિયમોમાં ફેરફાર કરવા પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:42 PM IST
BCCI New Rule: BCCI લાવશે નવો નિયમ, ખેલાડીઓની વધશે મુશ્કેલીઓ! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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