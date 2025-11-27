BCCIએ WPL 2026ના શેડ્યૂલની કરી જાહેરાત, વડોદરામાં રમાશે ફાઈનલ, જાણો ક્યારે રમાશે પહેલી મેચ
WPL 2026 Schedule : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે મહિલા પ્રીમિયર લીગની ચોથી સીઝનની તારીખો અને વેન્યુની જાહેરાત કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 9 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ શરૂ થશે અને ફાઇનલ 5 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રમાશે.
WPL 2026 Schedule : ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે મહિલા પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝનનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. મહિલા પ્રીમિયર લીગની ચોથી સીઝન 9 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન રમાશે. બોર્ડે જણાવ્યું છે કે બધી મેચો બે મુખ્ય શહેરો: નવી મુંબઈ અને વડોદરામાં યોજાશે. મહિલા પ્રીમિયર લીગના ચેરમેન જયેશ જ્યોર્જે ગુરુવારે નવી દિલ્હીમાં WPL મેગા ઓક્શન દરમિયાન ટુર્નામેન્ટની તારીખો અને વેન્યુની જાહેરાત કરી.
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026ની પહેલી મેચ નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ બે તબક્કામાં યોજાશે. ટુર્નામેન્ટનો પહેલો તબક્કો નવી મુંબઈમાં યોજાશે, જ્યાં DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે મેચો રમાશે. આ પછી બધી ટીમો બીજા તબક્કા અને ફાઇનલ માટે વડોદરાના BCA સ્ટેડિયમ જશે.
WPLની પાછલી સીઝન સામાન્ય રીતે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ વિંડોમાં યોજાતી હતી. જો કે, આ વખતે પુરુષોનો ICC T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે WPLની ચોથી સીઝન પહેલાથી જ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી વિન્ડોમાં ખસેડવામાં આવી છે.
WPLના ચેરમેન જયેશ જ્યોર્જે તેમના ઓક્શન પહેલાના ભાષણમાં જાહેરાત કરી હતી કે, "આગામી WPL નવી મુંબઈમાં રમાશે, ફાઇનલ વડોદરામાં થશે." ટુર્નામેન્ટનો પ્રથમ તબક્કો DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે, જ્યાં ભારતે આ મહિનાની શરૂઆતમાં મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ત્યારબાદની મેચો વડોદરામાં યોજાશે, જેમાં ફાઇનલ 5 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. WPLની અત્યાર સુધી ત્રણ સીઝન રમાઈ ચૂકી છે, જેમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે.
