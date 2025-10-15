Prev
BCCIએ ક્રિકેટના નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર, આજથી મેદાન પર જોવા મળશે આ બદલાવ

Oct 15, 2025

BCCI Rule Change : રણજી ટ્રોફી 2025 આજથી 15 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહી છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ઈજાના વિકલ્પના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો અમલ કરતા પહેલા ICC દ્વારા આ એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે. BCCIના અપડેટ કરેલા નિયમ મુજબ, ગંભીર રીતે ઘાયલ ખેલાડીને રિપ્લેસમેન્ટની તારીખથી એક અઠવાડિયા સુધી મેદાનમાં પાછા ફરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ખેલાડીએ પહેલા BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની મંજૂરી મેળવવી પડશે.

BCCI સ્ટેટ એસોસિએશનને આપી સૂચના 

BCCI દ્વારા સ્ટેટ એસોસિએશનને સૂચના આપવામાં આવી છે કે જો કોઈ ખેલાડી ગંભીર ઈજાને કારણે મેચમાં રિપ્લેસ થાય છે, તો ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીને રિપ્લેસમેન્ટની તારીખથી ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા સુધી મેદાનની બહાર રહેવું પડશે. ત્યારબાદ ખેલાડીએ BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સને રિપોર્ટ કરવાની જરૂર પડશે. સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના નિષ્ણાતોની એક પેનલ ખેલાડીની ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન કરશે અને તે પછી જ ખેલાડીને મેચમાં રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

રિષભ પંત ઈજાગ્રસ્ત હોવા છતાં ઈંગ્લેન્ડમાં રમ્યો હતો

આ વર્ષે ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો હતો. શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી હતી. શ્રેણી 2-2થી ડ્રો રહી હતી. શ્રેણીની ચોથી મેચમાં ક્રિસ વોક્સનો એક બોલ ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પંતના પગમાં વાગ્યો હતો. બોલ એટલો ઝડપી હતો કે પંતને ગંભીર ઈજા થઈ અને તેના પગમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું. ત્યારબાદ તેને મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો.

બીજી ઇનિંગમાં ધ્રુવ જુરેલને તેની જગ્યાએ વિકેટ કીપિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ પંતે પાછળથી તૂટેલા પગ સાથે બેટિંગ કરી. ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ક્રિસ વોક્સે પણ આવું જ કર્યું. શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં, ક્રિસ વોક્સને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ખભામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. જોકે, તૂટેલા ખભા છતાં વોક્સ એક હાથે બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યો હતો.

