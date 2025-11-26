BCCI નિર્ણય લેશે, પરંતુ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને એશિયા કપ... દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સિરીઝ હાર્યા બાદ ગૌતમ ગંભીરે શું કહ્યું?
Gautam Gambhir Press Conference: હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, "હું એ જ વ્યક્તિ છું જેના નેતૃત્વમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી અને એશિયા કપ જીત્યો."
Gautam Gambhir Press Conference: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ 0-2થી હાર્યા બાદ હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આવ્યા. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ગંભીરને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેઓ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં હેડ કોચ માટે બેસ્ટ છે? તેમણે જવાબ આપ્યો કે, "આ નિર્ણય BCCI લેશે, પરંતુ તમે યાદ રાખો કે, હું એ જ વ્યક્તિ છું જેના નેતૃત્વમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી અને એશિયા કપ જીત્યો."
મારા ભવિષ્ય પર નિર્ણય BCCI કરશે: ગૌતમ ગંભીર
ગૌતમ ગંભીરને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેઓ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આ પદ માટે યોગ્ય વ્યક્તિ છે? ત્યારે ગૌતમ ગંભીરે જવાબ આપ્યો કે, "તે BCCIએ નક્કી કરવાનું છે. પરંતુ હું એ જ વ્યક્તિ છું જેના નેતૃત્વમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી અને એશિયા કપ જીત્યો."
ગૌતમ ગંભીરે લીધી હારની જવાબદારી
નોંધનીય છે કે, ગૌતમ ગંભીરે હારની જવાબદારી લીધી છે. તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, "કોઈ એક ખેલાડી કે કોઈ એક શોટને જવાબદાર ગણાવવો વાજબી નહીં હોય. આ હારની જવાબદાર બધાની છે અને શરૂઆત મારાથી થાય છે. મેં ક્યારેય હાર પછી કોઈ ખેલાડીને જવાબદાર નથી ગણાવ્યો અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય નહીં કરું."
ગંભીરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 0-2થી મળેલી હાર બાદ પોતાની પહેલી પ્રતિક્રિયામાં કહ્યું કે, "દરેક વ્યક્તિ દોષિત છે અને તેની શરૂઆત મારાથી થાય છે. અમારે વધુ સારું રમવું પડશે. પહેલી ઇનિંગમાં એક સમયે અમારો સ્કોર એક વિકેટે 95 રન હતો, જે સાત વિકેટે 122 રન થઈ ગયો. આ સ્વીકાર્ય નથી. તમે કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ ચોક્કસ શોટને દોષી ઠેરવી શકો નહીં. દોષ બધાનો છે. મેં ક્યારેય કોઈ એક વ્યક્તિને દોષ આપ્યો નથી અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય નહીં કરું."
ગંભીરના નેતૃત્વમાં, ભારતે 18 ટેસ્ટ મેચમાંથી 10માં હારનો સામનો કર્યો છે, જેમાં ગયા વર્ષે ન્યુઝીલેન્ડ સામે અને હવે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે હારનો સમાવેશ થાય છે. ગુવાહાટીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની હાર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રનના હિસાબે સૌથી મોટી હાર છે.
તેમણે કહ્યું કે, "ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવા માટે તમારે અત્યંત તેજસ્વી અને પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટરોની જરૂર નથી. અમને મર્યાદિત કુશળતા અને મજબૂત માનસિકતા ધરાવતા ખેલાડીઓની જરૂર છે. તેઓ સારા ટેસ્ટ ક્રિકેટર બને છે."
