એશિયા કપ ટ્રોફી ભારતને આપવી જ પડશે ! BCCI એક્શનમાં, મોહસીન નકવીને આપ્યો કડક મેસેજ

એશિયા કપ 2025 ફાઇનલ પછી ભારતીય ટીમે પ્રતીકાત્મક ટ્રોફી સાથે ઉજવણી કરી હતી. ટાઇટલ જીત્યા બાદ ભારતીય ટીમે મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. ભારતીય ટીમને હજુ સુધી એશિયા કપ ટ્રોફી મળી નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:40 PM IST

એશિયા કપ ટ્રોફી ભારતને આપવી જ પડશે ! BCCI એક્શનમાં, મોહસીન નકવીને આપ્યો કડક મેસેજ

ભારતીય ટીમે તાજેતરમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025 જીત્યો હતો. વિજય બાદ ભારતીય ટીમે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના વડા મોહસીન નકવી પાસેથી એશિયા કપ ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ નકવી ટ્રોફી લઈને દુબઈની પોતાની હોટલમાં જતા રહ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ પાકિસ્તાન જતા પહેલા ACC ઓફિસમાં ટ્રોફી છોડી ગયા. જો કે, નકવીએ ભારતીય ટીમને ટ્રોફી સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. નકવીએ સૂર્યકુમાર યાદવને ACC ઓફિસમાં આવીને તે લેવા કહ્યું હતું.

હવે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ACC વડા મોહસીન નકવીને એક સત્તાવાર ઇમેઇલ મોકલ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ટ્રોફી શક્ય તેટલી વહેલી તકે વિજેતા ટીમને સોંપવામાં આવે. BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "અમે ACCને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે ટ્રોફી ચેમ્પિયન ટીમને આપવામાં આવે. અમે તેમના જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. જો જવાબ ન મળે અથવા નકારાત્મક જવાબ મળે, તો અમે ICCને પત્ર લખીશું. અમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને આમ કરતા રહીશું."

દેવજીત સૈકિયાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો મોહસીન નકવી એશિયા કપ ટ્રોફી પરત કરવા સંમત નહીં થાય, તો BCCI કડક કાર્યવાહી કરશે. સૈકિયાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો એશિયા કપ ટ્રોફી ભારતને સોંપવામાં નહીં આવે, તો BCCI આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)ને પત્ર લખશે. મોહસીન નકવી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના અધ્યક્ષ પણ છે.

28 સપ્ટેમ્બરના રોજ, સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમે દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ભારતીય ખેલાડીઓએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેઓ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં. ટીમે અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ના ઉપાધ્યક્ષ પાસેથી ટ્રોફી લેવાની વિનંતી કરી હતી.

જો કે, મોહસીન નકવીએ આ શરત સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. મેચ જીતવા છતાં ભારતીય ખેલાડીઓ લગભગ એક કલાક સુધી મેદાન પર રાહ જોતા રહ્યા, પરંતુ જ્યારે પરિસ્થિતિ ન બદલાઈ, ત્યારે તેઓ એશિયા કપ ટ્રોફી વિના ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછા ફર્યા. ભારતીય ટીમે તે ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનને ત્રણ વખત હરાવ્યું હતું. ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ પણ મિલાવ્યા નહોતા, જેના કારણે ઘણો હોબાળો થયો હતો. ભારતીય ટીમે ચાહકોની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આવું કર્યું હતું.

 

