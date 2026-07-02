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રાઉન્ડ ઓફ 32માં બેલ્જિયમે કર્યો જબરદસ્ત કમાલ, હારેલી બાજી જીતીને સેનેગલને કર્યું ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર

Belgium vs Senegal: બેલ્જિયમ અને સેનેગલ વચ્ચે રમાયેલી રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચમાં ગજબ રોમાંચ જોવા મળ્યો. સેનેગલ સામે 0-2થી પાછળ રહ્યા બાદ બેલ્જિયમે ઐતિહાસિક રીતે વાપસી કરતા 3-2થી જીત નોંધાવી. યુરી ટિલેમૈન્સના 125મી મિનિટે (124:44) કરાયેલા વિવાદિત પેનલ્ટી ગોલે મેચનો નિર્ણય કર્યો. જે વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસનો સૌથી મોડેથી થયેલો ગોલ છે.  

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:17 AM IST
રાઉન્ડ ઓફ 32માં બેલ્જિયમે કર્યો જબરદસ્ત કમાલ, હારેલી બાજી જીતીને સેનેગલને કર્યું ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર
Image Credit: AP/AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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રાઉન્ડ ઓફ 32માં બેલ્જિયમે કર્યો જબરદસ્ત કમાલ, હારેલી બાજી જીતીને સેનેગલને કર્યું ટુર
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