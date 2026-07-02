/રાઉન્ડ ઓફ 32માં બેલ્જિયમે કર્યો જબરદસ્ત કમાલ, હારેલી બાજી જીતીને સેનેગલને કર્યું ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર

બેલ્જિયમે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટું કમબેક નોંધાવ્યું છે. 0-2થી પાછળ હતું છતાં બેલ્જિયમે મેચની અંતિમ પાંચ મિનિટમાં રોમેલુ લુકાકુ અને યુરી ટિલેમૈન્સના ગોલની મદદથી બરાબરી કરી નાખી અને ત્યારબાદ એકસ્ટ્રા ટાઈમના બીજા હાફના સ્ટોપેજ ટાઈમ (124:44મી મિનિટ) માં ટિલેમૈન્સે VAR રિવ્યુ બાદ મળેલી પેનલ્ટીને ગોલમાં ફેરવી 3-2થી ઐતિહાસિક જીત મેળવી અને અંતિમ 16માં જગ્યા પાક્કી કરી નાખી. અત્રે જણાવવાનું કે આ વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસમાં સૌથી મોડેથી કરાયેલો ગોલ છે.
આ જીત બેલ્જિયમ માટે રોમાંચક હતી પરંતુ સેનેગલ માટે હાર્ટબ્રેકિંગ રહી. હબીબ ડિયારા અને ઈસ્માઈલા સરના ગોલ બાદ એક તબક્કે સેનેગલ જાણે મેચ પર પ્રભુત્વ મેળવી ચૂકેલું હોય તેવું લાગતું હતું. પરંતુ પછી પાસું ફેરવાઈ ગયું. આ હારના આઘાતમાંથી બહાર આવવામાં સેનેગલની ટીમને ઘણો સમય લાગશે.
વિવાદમાં પેનલ્ટી!
પેનલ્ટીનો વિવાદાસ્પદ નિર્ણય લૈમિન કમારાના જમણા પગના કારણે લેવાયો, ત્યારે તે બોક્સમાં આવેલા એક લો ક્રોસને જોખમથી બહાર કાઢવાની કોશિશ કરતો હતો. મુખ્ય સવાલ એ હતો કે શું કમારાએ ટિલેમૈન્સના ડાબા પગને સ્પર્શ કર્યો હતો. જેવો બોલ ખેલથી બહાર ગયો કે વીડિયો આસિસ્ટન્ટ રેફરી (VAR)એ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી દીધી. 120મી મિનિટમાં ટિલેમૈન્સને એટલો બધા વિશ્વાસ હતો કે રેફરી સૈદ માર્ટિનેઝ VARની ભલામણ પર નિર્ણય બદલી નાખશે જેથી કરીને તેણે પહેલેથી જ પેનલ્ટી સ્પોટ પાસે પોતાની જગ્યા લઈ લીધી હતી. અનેક રિપ્લે જોયા બાદ છેલ્લે પેનલ્ટી આપી પણ દેવાઈ. સેનેગલના ખેલાડીઓએ ગુસ્સા અને અવિશ્વાસ સાથે પ્રતિક્રિયા આપી, જે જાન્યુઆરીમાં થયેલા આફ્રીકા કપ ઓફ નેશન્સ (AFCON) ફાઈનલની યાદ અપાવી ગયું. જ્યાં એક વિવાદિત પેનલ્ટી બાદ તેમણે મેદાન છોડ્યું હતું.
પેનલ્ટી લેવામાં જાણી જોઈને વાર લગાડી?
મેદાન પર સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. સેનેગલનો ડિફેન્ડર પાથે સિસ બેલ્જિયમના ડિએગો મોરેરાના હળવા સ્પર્શ બાદ પેનલ્ટી સ્પોટ પર જ પડી ગયો જેના કારણે ફાઉલ અને પેનલ્ટી લેવા વચ્ચેનો સમય સાત મિનિટથી વધુ ખેંચાઈ ગયો. લુકાકુએ પહેલા બોલ પોતાના હાથમાં રાખ્યો અને પછી તેને ટિલેમૈન્સને થમાવી દીધો. બેલ્જિયમના કેપ્ટન ટિલેમૈન્સે ભારે દબાણ છતાં પોતાની ટેક્નીકનું ઉત્તમ પ્રદર્શન કરતા બોલને ગોલના ટોપ રાઈટ કોર્નરમાં સટીકતાથી નાખી દીધો.
સેનેગલ માટે દર્દનાક હાર
આ હાર સેનેગલને ખુબ હેરાન પરેશાન કરશે. ટીમે 86 મિનિટ સુધી મેચને કંટ્રોલમાં રાખી હતી અને ઈસ્માઈલા સારના શાનદાર ગોલ બાદ 35 મિનિટ સુધી બે ગોલની લીડ જાળવી રાખી હતી. સેનેગલની પાસે વધુ ગોલ કરવાની તક પણ હતી જ્યાં સારનો બોલ બેવાર પોલ સાથે અથડાયો હતો. સાર, નદીયે અને સાદિયો માનેનું આક્રમણ શાનદાર હતું. પરંતુ એકાગ્રતામાં આવેલી બે નાની કમીઓએ તેમને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી નાખ્યા.