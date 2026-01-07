Prev
AUS vs ENG : ઈંગ્લેન્ડને લાગ્યો મોટો ઝટકો... આ સ્ટાર ક્રિકેટર થયો ઈજાગ્રસ્ત, છોડવું પડ્યું મેદાન

AUS vs ENG 5th Test Ashes 2026 : એશિઝ સિરીઝ 2025-26 દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ સતત ઈજાગ્રસ્ત થતા રહ્યા છે. છેલ્લી ટેસ્ટમાં વધુ એક ખેલાડીને મેદાન છોડવું પડ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની બીજી ઈનિંગ દરમિયાન આ ખેલાડી ઓવર અધવચ્ચે જ છોડીને મેદાન બહાર ગયો હતો.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:46 AM IST

AUS vs ENG 5th Test Ashes 2026 : એશિઝ સિરીઝ 2025-26 ઈંગ્લેન્ડ માટે નિરાશજનક રહી છે. આ સિરીઝ દરમિયાન ક્રિકેટરો ઈજાગ્રસ્ત થવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો. હવે કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સને લઈને ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. બેન સ્ટોક્સ સિડની ટેસ્ટના ચોથા દિવસે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેને તાત્કાલિક મેદાન છોડવું પડ્યું હતું. તેની ફિટનેસને લઈને ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડની ચિંતા વધી ગઈ છે. જો કે, હવે અપડેટ સામે આવ્યું છે કે તે બીજી ઈનિંગમાં બેટિંગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

સ્ટોક્સ સિડની ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની બીજી ઇનિંગ દરમિયાન મેદાન છોડીને બહાર ગયો હતો. સ્ટોક્સ ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગની 28મી ઓવરની વચ્ચે ઘાયલ થયો હતો. તે ચોથો બોલ ફેંક્યા બાદ તરત જ મેદાન છોડીને ડ્રેસિંગ રૂમમાં ગયો હતો. સ્ટોક્સની ઇજા બાદ જેકબ બેથેલે ઓવર પુરી કરી. સ્ટોક્સની ગેરહાજરીમાં હેરી બ્રુકે કેપ્ટન તરીકેનો ચાર્જ સંભાળ્યો અને ઇંગ્લેન્ડે બીજી ઇનિંગમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 567 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. ઇંગ્લેન્ડ હાલમાં બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરી રહ્યું છે. ઇંગ્લેન્ડની ટીમે પુષ્ટિ આપી છે કે કેપ્ટનને હેમસ્ટ્રિંગ ઈજા થઈ હતી.

આ બોલરો ઈજાને કારણે બહાર થયા 

સ્ટાર બોલર ગુસ એટકિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, અને માર્ક વુડ ઈજાને કારણે 2025-26 એશિઝ સિરીઝમાંથી પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયા છે. હવે સ્ટોક્સ ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે. છેલ્લા 18 મહિનામાં સ્ટોક્સની આ ચોથી ઇજા છે અને તેની સતત ચોથી સિરીઝ છે.

ઈજાને કારણે ક્યારે ક્યારે નથી રમી શક્યો સ્ટોક્સ ?

34 વર્ષીય બેન સ્ટોક્સને ઓગસ્ટ 2024માં ધ હંડ્રેડ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે શ્રીલંકા સામેની ઘરઆંગણે સિરીઝમાં રમી શક્યો નહોતો. ત્યારબાદ તે પાકિસ્તાન સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં રમી શક્યો નહોતો ત્યારબાદ, ડિસેમ્બર 2024માં જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો, ત્યારે સ્ટોક્સને ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં ફરીથી હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ. 2025માં જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે ઘરઆંગણે પાંચ ટેસ્ટ રમી ત્યારે સ્ટોક્સ ખભાની ઈજાને કારણે આખી સિરીઝમાં રમી શક્યો નહોતો. હવે, 2025-26 એશિઝમાં ફરી એકવાર ઈજા તેને સતાવી રહી છે.

2025-26 એશિઝ સિરીઝમાં સ્ટોક્સનું પ્રદર્શન 

બેન સ્ટોક્સનું 2025-26 એશિઝ સિરીઝમાં બોલિંગમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન રહ્યું છે. તેણે 25.13ની સરેરાશથી 15 વિકેટ લીધી છે. તેણે પર્થ ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં 23 રન આપીને 5 વિકેટ સાથે સિરીઝની શરૂઆત કરી હતી. જોકે, તેનું બેટિંગ પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. તેણે 5 ટેસ્ટ મેચમાં 9 ઇનિંગ્સમાં 20.33ની સરેરાશથી ફક્ત 183 રન જ બનાવ્યા છે.
 

