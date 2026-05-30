/IPL 2026 ની ફાઈનલ પહેલા RCB ફેન્સને લાગ્યો ઝટકો, ઉજવણી પર લાગ્યો પ્રતિબંધ!

Bengaluru Police Advisory RCB Fans: IPL 2026 ની ફાઈનલ મેચ 31 મેએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ અને ગુજરાત ટાઈટન્સ વચ્ચે રમાશે. તે પહેલા બેંગલુરૂ પોલીસે એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે.
IPL 2026 ની ફાઈનલ પહેલા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂના ફેન્સને ઝટકો લાગ્યો છે. શુક્રવારે બેંગલુરૂ પોલીસે એડવાઇઝરી જારી કરી છે, જેમાં લોકોને આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે કે આરસીબીના જીતવા પર ફટાકડા ન ફોડે, રસ્તા પર મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ ઉજવણી ન કરે. નોંધનીય છે કે પાછલા વર્ષે 4 જૂને બેંગલુરૂ સ્થિત એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર નાસભાગ મચી ગઈ હતી, જેમાં 11 લોકોના મોત થયા હતા.
આઈપીએલ 2026ની ફાઈનલ મેચ રવિવાર, 31 મેએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ અને ગુજરાત ટાઈટન્સ આમને-સામને હશે. આરસીબીએ 2025 અને ગુજરાત ટાઈટન્સે 2022મા આઈપીએલ ટ્રોફી જીતી હતી. હવે બંને ટીમોની નજર બીજી ટ્રોફી પર છે.
બેંગલુરૂ પોલીસે એડવાઇઝરી જાહેર કરી કર્યું કે મેચના પરિણામ બાદ લોકોએ જાહેર સ્થળ પર ઉજવણી કરવાથી બચવું જોઈએ. રસ્તા પર એલઈડી વોલ્સને લઈને પણ કડક નિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે. પોલીસે કહ્યું કે સંબંધિત અધિકારીઓની પૂર્વ મંજૂરી વગર રસ્તા પર એલઈડી વોલ ન લગાવવામાં આવે. ત્યાં સુધી કે જ્યાં એલઈડી વોલ સ્થાપિત કરી દેવામાં આવી છે, તેના પર લાઇવ મેચનું પ્રસારણ થશે નહીં.
જાહેર સ્થળો પર દારૂનું સેવન ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, જેનાથી સંભવિત વાદ-વિવાદની ઘટનાઓથી બચી શકાય. ત્યાં સુધી કે સોશિયલ મીડિયા પર પણ સાયગર ક્રાઇમની નજર રહેશે, કારણ કે લોકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર અપમાનજનક કે વિવાદાસ્પદ પોસ્ટ ન કરે, જેનાથી કોઈની ભાવનાને ઠેંસ પહોંચે નહીં. બેંગલુરૂ પોલીસે આશા વ્યક્ત કરી છે કે લકો કાયદો અને નિયમોનું પાલન કરી સહયોગ આપશે.