Bhuvneshwar Kumar Record: ભુવનેશ્વર કુમારે IPLમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ભુવનેશ્વર કુમાર હવે લેગ-સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલની ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયા છે. ચહલ IPLમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:34 PM IST
  • ભુવનેશ્વર કુમારે આયુષ મ્હાત્રેની વિકેટ લઈ ઇતિહાસ રચ્યો
  • ભુવનેશ્વર કુમાર બન્યો 200 વિકેટ લેનારો દેશનો પ્રથમ ફાસ્ટ બોલર
  • ભુવનેશ્વર કુમાર હવે લેગ-સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલની ક્લબમાં સામેલ

IPL 2026માં સ્વિંગ કિંગ ભુવનેશ્વર કુમારે રચ્યો ઈતિહાસ, આવું કરનાર બન્યો પહેલો ફાસ્ટ બોલર

Bhuvneshwar Kumar Record: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સામેની મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ના ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમારે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. 5 એપ્રિલના રોજ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ભુવનેશ્વરે આયુષ મ્હાત્રેને આઉટ કરીને IPLમાં પોતાની 200 વિકેટ પૂરી કરી લીધી છે.

ભુવનેશ્વર કુમારે ફટકારી ડબલ સેન્ચુરી
ભુવનેશ્વર કુમાર IPLમાં 200 વિકેટનો આંકડો સ્પર્શ કરનાર બીજો બોલર છે. આ પહેલા આ સિદ્ધિ માત્ર યુઝવેન્દ્ર ચહલે હાંસલ કરી હતી. ઝવેન્દ્ર ચહલે અત્યાર સુધીમાં 176 IPL મેચોમાં 224 વિકેટ લીધી છે. ખાસ વાત એ છે કે, ચહલે આ સિદ્ધિ લેગ સ્પિનર તરીકે મેળવી હતી, જે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી જોખમી રોલ માનવામાં આવે છે.

આ ખેલાડીએ એક જ ટીમ માટે લીધી સૌથી વધુ વિકેટ
ત્રીજા નંબર પર સુનીલ નરેન છે, જેના નામે IPLમાં અત્યાર સુધી 193 વિકેટ નોંધાયેલી છે. નરેનનું પ્રદર્શન એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે તેણે પોતાની તમામ વિકેટ એક જ ટીમ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) માટે લીધી છે.

ભુવનેશ્વર કુમાર IPLમાં 200 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ફાસ્ટ બોલર પણ બની ગયા છે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં વિકેટ લેવી ક્યારેય સરળ કામ નથી રહ્યું, ખાસ કરીને એવા ફોર્મેટમાં જ્યાં બેટ્સમેનો શરૂઆતથી જ આક્રમક હોય છે. આમ છતાં, આ બોલરોએ સતત પ્રદર્શન કરીને પોતાને 'મેચ વિનર' સાબિત કર્યા છે.

Bhuvneshwar Kumar becomes the first seamer to claim 2️⃣0️⃣0️⃣ wickets in #TATAIPL 🤩

— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026

ભુવનેશ્વર કુમારની ખાસિયત નવા બોલથી વિકેટ લેવાની રહી છે. પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવર બન્નેમાં અસરકારક બોલિંગ કરવાની તેની ક્ષમતા તેને વધુ ખાસ બનાવે છે. આ ઉપરાંત ભુવનેશ્વરની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર પણ શાનદાર રહ્યું છે. ભુવનેશ્વરે ભારત માટે આ ફોર્મેટમાં 90 વિકેટ લીધી છે. ભુવી આ ફોર્મેટમાં ભારતના સૌથી સફળ બોલરોની યાદીમાં સાતમા નંબર પર છે.

IPLમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલરો
યુઝવેન્દ્ર ચહલ: 176 મેચ - 224 વિકેટ
ભુવનેશ્વર કુમાર: 192 મેચ - 201 વિકેટ
સુનીલ નરેન: 191 મેચ - 193 વિકેટ
પીયૂષ ચાવલા: 192 મેચ - 192 વિકેટ
આર. અશ્વિન: 221 મેચ - 187 વિકેટ

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

