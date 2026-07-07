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અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટ પર ભારે બબાલ: ફ્રાન્સની ફૂટબોલ ટીમ પર આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન!

દુનિયાભરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026નો માહોલ છવાયેલો છે. ભારતમાં પણ ફુટબોલના ચાહકો ઓછા નથી. અમિતાભ બચ્ચન પણ આ મેગા ઈવેન્ટની મજા માણી રહ્યાં છે. પરંતુ તેમણે ફ્રાન્સ ટીમ પર જે પોસ્ટ કરી છે, તેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:48 AM IST
અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટ પર ભારે બબાલ: ફ્રાન્સની ફૂટબોલ ટીમ પર આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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