/અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટ પર ભારે બબાલ: ફ્રાન્સની ફૂટબોલ ટીમ પર આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન!

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ફ્રાન્સની ટીમ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. શનિવારે રાઉન્ડ ઓફ 16ના મુકાબલામાં ફ્રાન્સે પેરાગ્વેને 1-0થી હરાવી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી. દુનિયાભરના ફુટબોલ ફેન્સ કિલિયન એમ્બાપ્પે અને તેના સાથીઓની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. પરંતુ બોલીવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને આ ટીમમાં કંઈક એવું જોયું, જે ખુબ ઓછા લોકો જોઈ શક્યા હશે. રસપ્રદ વાત છે કે બિગ બીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેના પર એક પોસ્ટ કરી, જેના પર ખુબ બબાલ જોવા મળી રહી છે. આવો જાણીએ આ સમગ્ર મામલો શું છે.
દુનિયાભરમાં હાલ ફુટબોલ વિશ્વકપનો રોમાંચ છવાયેલો છે. ભારતમાં પણ વિશ્વકપનો ક્રેઝ ઓછો નથી. અમિતાભ બચ્ચન પણ આ ટૂર્નામેન્ટનો આનંદ લઈ રહ્યાં છે. પરંતુ તેમણે ફ્રાન્સની ટીમ પર જે પોસ્ટ કરી છે, તેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ થઈ રહ્યાં છે.
અમિતાભ બચ્ચને ફ્રાન્સની ટીમ પર શું લખ્યું?
સોમવાર, 6 જુલાઈએ અમિતાભ બચ્ચને પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર લખ્યું, 'હવે કહો. ફ્રાન્સ વિશ્વકપ 2026 ફુટબોલ ટીમ, ટીમમાં 11 ખેલાડી..... 10 અશ્વેત... 1 શ્વેત? કાળા રંગની તાકાત.'
અમિતાભ બચ્ચને આ પોસ્ટ દ્વારા કહ્યુ કે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ફ્રાન્સના જે 11 ખેલાડી મેદાન પર ઉતરી રહ્યાં છે, તેમાંથી 10 કાળા છે અને માત્ર એક ધોળો છે. આ કાળા રંગની તાકાત છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફેન્સ અમિતાભ પચ નસ્લવાદી કોમેન્ટ કરવાનો આરોપ લગાવી રહ્યાં છે. ઘણા ભારતીય ફેન્સ તેમની આ પોસ્ટ પર રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. એક યુઝરે લખ્યું- મેદાન પર જ્યારે પરસેવો વહે છે અમિત સર, તો તેનો કોઈ રંગ હોતો નથી. માત્ર જીતનો રંગ હોય છે.
ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ફ્રાન્સ અને મોરક્કો વચ્ચે ટક્કર
ફુટબોલ વિશ્વકપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહેલી ફ્રાન્સ ફુટબોલ ટીમ હવે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મોરક્કો સામે ટકરાશે. આ બ્લોકબસ્ટર મુકાબલો 10 જુલાઈએ ભારતીય સમયાનુસાર રાત્રે 1.30 કલાકે રમાશે. ફ્રાન્સનો કેપ્ટન અને સ્ટાર સ્ટ્રાઇકર કિલિયન એમ્બાપ્પે શાનદાર ફોર્મમાં છે અને અત્યાર સુધી સાત ગોલ કરી ચૂક્યો છે. ગોલ્ડન બૂટ જીતવાની રેસમાં તે મેસ્સી અને નોર્વેના હીરો હાલેન્ડ 7-7 ગોલની સાથે બરોબરી પર છે.