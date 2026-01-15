Designated Hitter: ક્રિકેટમાં આવી રહ્યો છે અનોખો નિયમ, બેટ્સમેન નહીં કરે ફીલ્ડિંગ... બદલાઈ જશે BBLની તસ્વીર!
Designated Hitter Fielder Rule: બિગ બેશ લીગ (BBL) 2026-27 સીઝનથી 'Designated Hitter Fielder' નિયમ લાગુ કરશે, જેના હેઠળ એક ખેલાડી ફક્ત બેટિંગ અને બીજો ખેલાડી ફક્ત ફીલ્ડિંગ કરશે. આનાથી સિનિયર અને દિગ્ગજ ખેલાડીઓને ઈજાથી બચાવવામાં અને લીગમાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવામાં મદદ મળશે. રિકી પોન્ટિંગ અને ગ્લેન મેક્સવેલે આ નિર્ણયનું સમર્થન કર્યું છે.
Designated Hitter Fielder Rule: ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રખ્યાત T20 લીગ બિગ બેશ લીગ (BBL) 2026-27 સીઝનથી એક મોટો અને અનોખો નિયમ લાગુ કરવા જઈ રહી છે. આ નવા નિયમ હેઠળ ટીમોને એક “Designated Hitter” (ફક્ત બેટિંગ કરનાર) અને એક “Designated Fielder” (ફક્ત ફીલ્ડિંગ કરનાર) ખેલાડી પસંદ કરવાની મંજૂરી મળશે.
આ નિયમનો હેતુ ક્રિકેટના મોટા અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેનોને લીગમાં લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવાનો છે, જેથી તેઓ ફીલ્ડિંગ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થવાથી બચી શકે અને ફક્ત પોતાની બેટિંગ સ્કિલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે. આ નિયમ બેઝબોલમાંથી લેવામાં આવ્યો છે.
સિનિયર ખેલાડીઓને મળશે ફાયદો
આ બદલાવથી એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સના દિગ્ગજ બેટ્સમેન ક્રિસ લિન અને પર્થ સ્કોર્ચર્સના સ્ટાર મિશેલ માર્શ જેવા ખેલાડીઓના કરિયર લાંબી થઈ શકે છે. ઉંમર વધવાની સાથે ફીલ્ડિંગમાં ઈજાનું જોખમ વધારે હોય છે, જેને આ નિયમ ઓછો કરશે.
ટેસ્ટ ખેલાડીઓને પણ આકર્ષવાનો પ્રયાસ
BBLના અધિકારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે કે આ નિયમ ટ્રેવિસ હેડ જેવા થાકેલા ટેસ્ટ ખેલાડીઓને પણ લીગમાં રમવા માટે પ્રેરિત કરશે. હેડે તાજેતરમાં એશિઝ સિરીઝમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ વર્તમાન BBL સીઝનમાં ભાગ લઈ રહ્યો નથી.
રિકી પોન્ટિંગે કર્યું નવા નિયમનું સમર્થન
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ લિજેન્ડ રિકી પોન્ટિંગે આ નિયમને યોગ્ય પગલું ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, "કેટલાક ખેલાડીઓ તેમના કરિયરના એવા તબક્કે હોય છે જ્યારે તેઓ ફીલ્ડિંગમાં વધુ પ્રભાવ પાડી શકતા નથી. તેમને ઈજા થવાનો પણ ડર હોય છે. એવામાં જો આ નિયમ તેમને રમવામાં મદદ કરે છે, તો તે શાનદાર છે."
શું છે Designated Batter-Fielder નિયમ?
Designated Batter અને Designated Fielder બન્નેને બોલિંગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. જોકે, Designated Fielder વિકેટકીપર બની શકે છે. જો કોઈ ટીમ આ નિયમનો ઉપયોગ કરવા માંગતી નથી, તો તે સામાન્ય પ્લેઈંગ-XI સાથે રમી શકે છે.
મેલબોર્ન સ્ટાર્સના ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલે આ નિયમ વિશે કહ્યું કે, આ ટૂર્નામેન્ટમાં નવો રોમાંચ ઉમેરશે. જોવું રસપ્રદ રહેશે કે, ટીમો તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે. બીજી તરફ BBL કન્સલ્ટન્ટ ટ્રેન્ટ વુડહિલના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિયમ ટીમોની રણનીતિમાં નવું સ્તર ઉમેરશે. તેમણે કહ્યું કે, દુનિયાભરના ખેલાડીઓ તરફથી આ નિયમ પર હકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને આનાથી આગામી સીઝનમાં BBLમાં વધુ મોટા નામો જોડાઈ શકે છે. હાલમાં આ નિયમ મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL)માં લાગુ કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ ભવિષ્યમાં તેના પર વિચાર કરવામાં આવશે.
