/ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી અફઘાનિસ્તાન સિરીઝમાંથી બહાર

IND vs AFG : અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર વરુણ ચક્રવર્તી ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. જે ચાહકો તેને મેદાન પર પાછા ફરવાની લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તેના માટે આ નિરાશાજનક સમાચાર છે. વરુણ ચક્રવર્તી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બાકીની મેચોમાં રમશે નહીં.
દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી પ્રથમ મેચમાં, તેણે પોતાની ચાર ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 16 રન આપીને એક વિકેટ ઝડપી હતી. ભારતની સાત વિકેટની જીતમાં વરુણ ચક્રવર્તીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, મેચ બાદ તેની ઈજાના સમાચાર સામે આવ્યા, જેના પરિણામે તેને સમગ્ર શ્રેણીમાંથી બહાર થવું પડ્યું. તેની ગેરહાજરીએ કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરની ચિંતામાં પણ વધારો કર્યો છે.
ઈજાઓના કારણે આ વર્ષ નિરાશાજનક રહ્યું
ઈજાઓની દ્રષ્ટિએ વરુણ ચક્રવર્તી માટે આ વર્ષ અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે. IPL 2026 સીઝન દરમિયાન તેના પગના અંગૂઠામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું, જેના કારણે તે આયર્લેન્ડના પ્રવાસમાં જોડાઈ શક્યો નહોતો. ત્યારબાદ તે ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી માટે પરત ફર્યો હતો, પરંતુ ત્રીજી મેચ બાદ હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાને કારણે ફરીથી બહાર થઈ ગયો હતો.
ફિટ થઈને પરત ફર્યો, પછી ફરીથી અનફિટ થયો
BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ (CoE) ખાતે લાંબી રિહેબિલિટેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયા પછી અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પોતાની ફિટનેસ સાબિત કર્યા પછી જ તેની અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે પસંદગી કરવામાં આવી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે વરુણે મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પણ ભાગ લીધો હતો અને તે સમયે તેને થયેલી આ નવી ઈજા વિશે કોઈ માહિતી બહાર આવી નહોતી.
ઈજાઓ વિશે તેણે શું કહ્યું
જ્યારે તેને ઈજાઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું કે ખેલાડીઓ માટે ઈજાગ્રસ્ત થવું એ સામાન્ય બાબત છે. તે તેમની સખત મહેનત અને તેઓ પોતાની ક્ષમતાની સીમાઓ ઓળંગીને રમી રહ્યા છે તે હકીકતને દર્શાવે છે. જ્યારે શરીર સાથ આપવાનું બંધ કરે છે, ત્યારે વધુ મજબૂત બનીને પરત ફરવા માટે થોડો સમય વિરામ લેવો પડે છે.
19 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી એશિયન ગેમ્સ નજીક આવી રહી છે, ત્યારે ટીમ મેનેજમેન્ટ ઈચ્છશે કે વરુણ જલ્દીથી પોતાની ફિટનેસ પાછી મેળવે અને ફરીથી ટીમમાં જોડાય.