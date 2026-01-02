IPL પહેલા ગુજરાતને મોટો ઝટકો ! આ ઓપનિંગ બેટ્સમેનને ગંભીર ઈજા, લાંબા સમય સુધી ક્રિકેટથી રહી શકે છે દૂર
Gujarat Titans Player: ભારતના ઉભરતા યુવા બેટ્સમેન અને ગુજરાત ટાઈટન્સના ક્રિકેટરનેને પાંસળીમાં ફ્રેક્ચર થયું છે, જેના કારણે તે લાંબા સમય સુધી ક્રિકેટથી દૂર રહી શકે છે. આવી ઈજાને સાજા થવામાં સામાન્ય રીતે 6થી 8 અઠવાડિયા લાગે છે.
Gujarat Titans Player: યુવા ભારતીય બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શન મધ્યપ્રદેશ સામે તાજેતરમાં વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ દરમિયાન પાંસળીમાં ફ્રેક્ચર થયા બાદ એક મહિનાથી વધુ સમય માટે ક્રિકેટની બહાર રહી શકે છે. BCCIના એક સૂત્રએ શુક્રવારે આ વાત જણાવી.
જમણી બાજુએ સાતમી પાંસળીમાં ફ્રેક્ચર
સુદર્શન ભારતની વ્હાઇટ-બોલ ટીમનો ભાગ નથી. અમદાવાદમાં તમિલનાડુ અને મધ્યપ્રદેશ વચ્ચે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ દરમિયાન રન પૂર્ણ કરવા માટે ડાઇવ કરતી વખતે તેને જમણી બાજુએ સાતમી પાંસળી (અગ્રવર્તી કોર્ટેક્સ) ફ્રેક્ચર થયું હતું.
બાકીની મેચોમાં રમે તેવી શક્યતા નથી
ચોવીસ વર્ષીય સુદર્શન તમિલનાડુ માટે બાકીની મેચોમાં રમે તેવી શક્યતા નથી. જોકે, તે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે ઉપલબ્ધ રહે તેવી શક્યતા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સુદર્શને 29 ડિસેમ્બરે બેંગલુરુ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિપોર્ટ કર્યો હતો, અને ત્યાં કરવામાં આવેલા સ્કેનથી તેની જમણી સાતમી પાંસળીના અગ્રવર્તી કોર્ટેક્સમાં એક નાનો ફ્રેક્ચર જોવા મળ્યો હતો.
નેટ સેશન દરમિયાન ઈજા થઈ
ફ્રેક્ચર એ જ જગ્યા છે જ્યાં તેને ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતમાં નેટ સેશન દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. સ્કેન રિપોર્ટ મુજબ, "સાઈ હાલમાં શરીરના નીચેના ભાગની તાકાત અને કન્ડીશનીંગ પર કામ કરી રહ્યો છે, અને ઇજાગ્રસ્ત પાંસળી માટે યોગ્ય રક્ષણનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. આ તેના માટે સારું કામ કરી રહ્યું છે. રિપોર્ટમાં ઉમેર્યું હતું કે, આગામી સાતથી 10 દિવસમાં શરીરના ઉપરના ભાગની ટ્રેનિંગ શરૂ થશે.
સાજા થવામાં સામાન્ય રીતે છથી આઠ અઠવાડિયા લાગે
એવું માનવામાં આવે છે કે આવી ઈજાને સાજા થવામાં સામાન્ય રીતે છ થી આઠ અઠવાડિયા લાગે છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સુદર્શનનું તાજેતરનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે, તે તેની 11 ઇનિંગ્સમાંથી નવ ઇનિંગ્સમાં સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.
