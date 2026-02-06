વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયો આ ઘાતક ક્રિકેટર: રિપોર્ટ
T20 World Cup 2026: ભારતીય ક્રિકેટક ઘૂંટણની ઈજાને કારણે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે યુએસએ સામેની મેચ પહેલા જણાવ્યું હતું કે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી.
T20 World Cup 2026: ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા ઘૂંટણની ઈજાને કારણે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. સૂર્યકુમાર યાદવે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે હર્ષિત સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. ટીમ હાલમાં તેના માટે યોગ્ય રિપ્લેસમેન્ટ શોધી રહી છે. ફાસ્ટ બોલર હર્ષિતને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વોર્મ-અપ મેચ દરમિયાન ઘૂંટણની ઈજા થઈ હતી. હર્ષિત કેટલાક સમયથી ભારતીય ટી20 ટીમનો નિયમિત સભ્ય છે, અને ટુર્નામેન્ટમાંથી તેનું બાકાત રહેવું ભારત માટે મોટો ફટકો છે.
અહેવાલો અનુસાર, બુધવારે નવી મુંબઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટીમની વોર્મ-અપ મેચ દરમિયાન થયેલી ઈજાને કારણે ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે હર્ષિત રાણાની ફિટનેસ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને સાંજ સુધીમાં અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે. જોકે, અહેવાલો સૂચવે છે કે તેના માટે ટુર્નામેન્ટમાં રમવું મુશ્કેલ છે.
હર્ષિતને સર્જરીની જરૂર પડશે
ભારતના સ્ટાર ખેલાડી હર્ષિત રાણાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. બે રન-અપ લીધા બાદ તે બોલિંગ કરી શક્યો ન હતો. ત્યારબાદ તે ઘૂંટણ પકડીને મેદાનની બહાર ચાલ્યો ગયો હતો.
અહેવાલો અનુસાર, હર્ષિતના મેડિકલ દસ્તાવેજોમાં તેના જમણા ઘૂંટણમાં સોજો, હલનચલનમાં મુશ્કેલી અને બાજુના સાંધામાં દુખાવો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પાછળથી સ્કેન કરવામાં આવ્યું ત્યારે લેટરલ મેનિસ્કસ ફાટી જવાની પુષ્ટિ થઈ હતી, અને ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી, રાણાને સર્જરી કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી, જેના કારણે તે આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.
સૂર્યકુમારે રિપ્લેસમેન્ટ વિશે શું કહ્યું
ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામેની મેચ પહેલા કહ્યું હતું કે, અમારી પાસે ઘણા વિકલ્પો છે. અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે તાજેતરના ભૂતકાળમાં કયા બોલરોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. અમે એવા બોલરો પર પણ નજર કરીશું જે નીચે આવીને સારા છગ્ગા મારી શકે છે. જો કે, એ જરૂરી નથી કે આવો બોલર એવો જ હોવો જોઈએ જેની પાસે આઠમા કે નવમા નંબર પર રન બનાવવાની ક્ષમતા હોય કારણ કે તેની ઉપરના આઠ બેટ્સમેન શું કરશે?
