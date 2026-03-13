IPL 2026 પહેલા KKRને મોટો ઝટકો! હર્ષિત રાણા આગામી સીઝનમાંથી થઈ શકે છે બહાર, જાણો કારણ

Harshit Rana: હર્ષિત રાણાની ઈજાએ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) માટે IPLની આગામી સીઝન પહેલા મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છે. હર્ષિત ઘૂંટણની ઈજાના કારણે IPL 2026 માંથી બહાર થઈ શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:48 PM IST
  • હર્ષિત રાણા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા દક્ષિણ થયો હતો ઈજાગ્રસ્ત
  • ઝિમ્બાબ્વેનો ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝરાબાની હવે KKR ટીમમાં જોડાશે
  • ઘૂંટણની ઈજાને કારણે હર્ષિત રાણા આખી સીઝનમાંથી થઈ શકે છે બહાર!

Kolkata Knight Riders: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને આગામી IPL સીઝન પહેલા મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. ટીમનો ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા સંપૂર્ણ રીતે ફિટ નથી અને IPL 2026માંથી બહાર થઈ શકે છે. હર્ષિત રાણા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા એક વોર્મ-અપ મેચ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ત્યારથી હર્ષિત ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર છે અને હજુ સુધી રિકવર થઈ શક્યો નથી. તેણે ફેબ્રુઆરી 2026માં સફળ સર્જરી કરાવી હતી.

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સર્જરી અને રિહેબિલિટેશનના કારણે હર્ષિત રાણા IPL 2026ના મોટા ભાગની મેચમાંથી અથવા આખી સીઝનમાંથી બહાર રહી શકે છે. આ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે, કારણ કે હર્ષિત રાણા ગત સીઝનમાં ટીમના મુખ્ય બોલરોમાંથી એક હતો.

હર્ષિતને વર્લ્ડ કપ પહેલા થઈ હતી ઈજા
ભારતના ફાસ્ટ બોલરોમાંથી એક ગણાતા હર્ષિત છેલ્લા બે વર્ષથી નેશનલ સેટઅપમાં નિયમિત રહ્યો છે અને તેને ભવિષ્યનો સ્ટાર માનવામાં આવે છે. જો કે, મેગા ઇવેન્ટ (T20 વર્લ્ડ કપ) શરૂ થવાના બરાબર એક દિવસ પહેલા તેના ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે હર્ષિત રાણા ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.

આ ઈજા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન થઈ હતી. બોલિંગ કરતી વખતે હર્ષિતને ઘૂંટણમાં તકલીફ થઈ હતી, જે બાદમાં વધી ગઈ હતી. હર્ષિત માત્ર એક જ ઓવર ફેંકી શક્યો હતો અને મેદાન છોડતા પહેલા રન-અપ દરમિયાન બે વાર સંઘર્ષ કરતો જોવા મળ્યો હતો. બાદમાં મેડિકલ તપાસમાં પુષ્ટિ થઈ હતી કે, હર્ષિત ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

કોલકાતાએ બ્લેસિંગને કર્યો સામેલ
ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ સીઝન પહેલા શુક્રવારે ઝિમ્બાબ્વેના ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝરાબાની સાથે કરાર કરવાની જાહેરાત કરી છે. મુઝરાબાની પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL)માંથી હટી ગયો છે જે અત્યારે જ રમાઈ રહી છે. ફાસ્ટ બોલર મુઝરાબાની હાલમાં પૂરા થયેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં 13 વિકેટ લઈને સંયુક્ત રીતે ત્રીજો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર રહ્યો હતો, જેના કારણે ઝિમ્બાબ્વે સુપર-8 તબક્કામાં પહોંચ્યું હતું.

KKRએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, "KKRએ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 સીઝન માટે ઝિમ્બાબ્વેના ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝરાબાની સાથે કરાર કર્યો છે. છ ફૂટ આઠ ઇંચનો આ ફાસ્ટ બોલર તેની તેજ બાઉન્સ અને ઈનિંગના મહત્વના સમયે વિકેટ લેવાની ક્ષમતા માટે જાણીતો છે."

આ ઉપરાંત મુઝરાબાની પાસે T20નો ઘણો અનુભવ છે. તેણે 80થી વધુ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં લગભગ 21ની એવરેજથી 90થી વધુ વિકેટ લીધી છે, જેમાં તેનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 8 રન આપીને 3 વિકેટ રહ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

