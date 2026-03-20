IPL 2026 પહેલા KKRને મોટો ઝટકો, ઈજાને કારણે આ દિગ્ગજ ક્રિકેટર સિઝનમાંથી થયો બહાર, જાણો
Kolkata Knight Riders Player:કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો આ ક્રિકેટર ઈજાને કારણે આવનારી આઈપીએલ સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના જમણા ઘૂંટણમાં લિગામેન્ટ સ્ટ્રેન થયો હતો. ફેબ્રુઆરીમાં તેની સર્જરી થઈ હતી, પરંતુ હજુ સુધી તે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી.
Kolkata Knight Riders Player: ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન થયેલી ઈજાને કારણે ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા શુક્રવારે સમગ્ર 2026 ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો, જે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે મોટો ફટકો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની ટી20 વર્લ્ડ કપ પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન ફાસ્ટ બોલરને જમણા ઘૂંટણમાં લિગામેન્ટ સ્ટ્રેન થયો હતો. ફેબ્રુઆરીમાં તેની સર્જરી થઈ હતી અને રીકવર થઈ શક્યો નહોતો.
કેકેઆરના મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરે કહ્યું કે, આ એક મોટો ફટકો છે કારણ કે હર્ષિત રાણા છેલ્લા કેટલાક સીઝનથી ટીમનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે, જેમાં ટીમે આઈપીએલ જીતી હતી તે સીઝનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તે છેલ્લા એક વર્ષમાં ક્રિકેટર તરીકે નોંધપાત્ર રીતે વિકસ્યો છે.
અમે ઘણા બોલરોની ટેસ્ટ લીધી
તેમણે કહ્યું કે, આપણે હર્ષિત રાણાને ખોઈશું. તેનું સ્થાન ભરવું સરળ નથી. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં, અમે ઘણા બોલરોની ટેસ્ટ લીધી છે કે કોણ આ ભૂમિકામાં ફિટ બેસે છે અને તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતા મુજબ પ્રદર્શન કરી શકે છે. આશા છે કે, અમે થોડા દિવસોમાં નિર્ણય લઈશું.
શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર મથિશા પથિરાનાની ઇજાએ નવી સીઝન પહેલા KKRની યોજનાઓને પણ વિક્ષેપિત કરી છે. શ્રીલંકા ક્રિકેટે પાછળથી એક રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, મથિશા પથિરાનાએ IPL 2026માં ભાગ લેવા માટે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC)ની અરજી કરી છે, પરંતુ તેમનો ફિટનેસ ટેસ્ટ હજુ સુધી લેવામાં આવ્યો નથી. તે રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે અને તે પછી જ તેનો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે.
29 માર્ચે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે પોતાની પહેલી મેચ
નવદીપ સૈની, આકાશ માધવાલ, સિમરજીત સિંહ, સંદીપ વોરિયર અને કેએમ આસિફ આ અઠવાડિયે ઈડન ગાર્ડન્સમાં પ્રેક્ટિસ કરતા જોવા મળતા કેટલાક ઝડપી બોલરો છે. આઈપીએલ 28 માર્ચથી શરૂ થશે, અને કેકેઆર 29 માર્ચે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. આ પછી, તેઓ 2 એપ્રિલે તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદનો સામનો કરશે.
વરુણ ચક્રવર્તી પણ સારા ફોર્મમાં નથી
કેકેઆરનો મુખ્ય સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી પણ સારા ફોર્મમાં નથી, પરંતુ ટીમના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણે માને છે કે ટી20 વર્લ્ડ કપ પછીનો વિરામ સ્પિનર માટે મદદરૂપ સાબિત થશે. રહાણેએ કહ્યું કે, મને વરુણની બોલિંગમાં કોઈ ખામી દેખાતી નથી.
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં વિરોધી બેટ્સમેનોએ વરુણ ચક્રવર્તીનો ખૂબ સારી રીતે સામનો કર્યો. મને લાગે છે કે આ 10 દિવસનો વિરામ તેના માટે ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થશે. ચક્રવર્તીએ વર્લ્ડ કપમાં 14 વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ તેણે પ્રતિ ઓવર 9.25 રન આપ્યા હતા.
