WPL 2026 : RCBને લાગ્યો 440-વોલ્ટનો ઝટકો, આ મેચ વિનર ખેલાડી બહાર

WPL 2026 : મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 પહેલા RCBને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે આ સિઝનમાં ન રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. RCBની સાથે દિલ્હી કેપિટલ્સની વિદેશી ખેલાડી પણ WPL 2026માંથી ખસી ગઈ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:18 AM IST

WPL 2026 : મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 પહેલા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. RCBના 2024ના ખિતાબમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર એલિસ પેરીએ આ સિઝનમાં ન રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. RCBની સાથે દિલ્હી કેપિટલ્સને પણ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અનુભવી વિદેશી ખેલાડી એનાબેલ સધરલેન્ડ પણ WPL 2026માંથી ખસી ગઈ છે. 

WPL એ એક રિલીઝમાં જાહેરાત કરી હતી કે ભારતીય ઓલરાઉન્ડર સયાલી સતઘરે RCBમાં પેરીનું સ્થાન લેશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન લેગ-સ્પિનર અલાના કિંગને દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા સધરલેન્ડના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે.

WPL 2026માંથી એલિસ પેરી અને સધરલેન્ડ બહાર

WPLએ એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડીને જાહેરાત કરી છે કે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર એલિસ પેરી અને એનાબેલ સધરલેન્ડે વ્યક્તિગત કારણોસર લીગની આગામી સીઝનમાંથી ખસી ગયા છે. આરસીબીએ પેરીના સ્થાને સયાલી સથઘરે 30 લાખમાં આરસીબીમાં જોડાશે. ડીસીએ સધરલેન્ડના સ્થાને અલાના કિંગને સામેલ કરી છે. 

કિંગ ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહી હતી

ઓસ્ટ્રેલિયન લેગ-સ્પિનર અલાના કિંગ WPL 2026 પહેલા મેગા ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહી હતી. જો કે, સધરલેન્ડની ગેરહાજરી તેના નસીબમાં આવી છે અને તેને દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા 60 લાખમાં સાઈન કરવામાં આવી છે. કિંગ અગાઉની સિઝનમાં યુપી વોરિયર્સ માટે રમી હતી. મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કિંગે 27 મેચમાં 27 વિકેટ લીધી છે.

RCBને એલિસ પેરીની ખોટ વર્તાશે

સ્મૃતિ મંધાનાની આગેવાની હેઠળની RCBને WPL 2026માં ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા સ્ટાર એલિસ પેરીની ખોટ વર્તાશે. તેણીએ 2024માં ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. પેરીએ WPLમાં અત્યાર સુધીમાં 25 મેચ રમી છે, જેમાં 972 રન બનાવ્યા છે અને 14 વિકેટ લીધી છે.

Dilip Chaudhary

