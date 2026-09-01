Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો! ઈજાને કારણે હાર્દિક પંડ્યાની રમવાની શક્યતા ઓછી

અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો! ઈજાને કારણે હાર્દિક પંડ્યાની રમવાની શક્યતા ઓછી

IND vs AFG : અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ઈજાને કારણે શ્રેણી ગુમાવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, તેને પગમાં ઈજા થઈ છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 01, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:49 PM IST
અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો! ઈજાને કારણે હાર્દિક પંડ્યાની રમવાની શક્યતા ઓછી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM મોદીનો દબદબો ફરી દેખાયો! જિનપિંગ-પુતિન સાથે હેન્ડશેક, શહબાઝ બાજુમાંથી ચૂપચાપ થયા
2
3
4
5