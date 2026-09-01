/અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો! ઈજાને કારણે હાર્દિક પંડ્યાની રમવાની શક્યતા ઓછી

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 13 સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થવાની છે. જોકે, આ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા આ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે પોતાની ફિટનેસ પર કામ કરી રહેલા હાર્દિકને પગમાં ઈજા થઈ છે. આ ઈજાએ તેની વાપસી પર સવાલો ઉભા થયા છે, તેની અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણીમાં રમવાની શક્યતા ઓછી છે.
હાર્દિક પંડ્યા અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીમાં રમી શકશે નહીં!
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, હાર્દિક પંડ્યા અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી T20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જ્યારે હાર્દિક BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે પોતાની ફિટનેસ પર સખત મહેનત કરી રહ્યો હતો, ત્યારે પગમાં થયેલી ઈજાને કારણે હવે તેના રમવા પર શંકા છે. પસંદગીકારો આ અઠવાડિયે અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની પસંદગી કરશે અને હાર્દિકની પસંદગી અશક્ય લાગે છે.
એક સૂત્રએ TOIને જણાવ્યું હતું કે, હાર્દિક પંડ્યા કોઈપણ સમસ્યા વિના ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો હતો, પરંતુ તેના પગમાં દુખાવો હોવાથી, તેને બોલિંગ બંધ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. તે ટૂંક સમયમાં બોલિંગ ફરી શરૂ કરશે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી નજીક હોવાથી, જરૂરી ફિટનેસ લેવલ સુધી પહોંચવું શક્ય નથી. બેટિંગ અથવા બીજી બધી રીતે ફિટનેસ સંપૂર્ણપણે ક્લિયર થયા પછી જ રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
હાર્દિક લાંબા સમયથી સાઇડલાઇન છે
32 વર્ષીય હાર્દિક પંડ્યા છેલ્લે 24 મેના રોજ IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમતા જોવા મળ્યો હતો. ત્યારથી હાર્દિકે કોઈ સ્પર્ધાત્મક મેચ રમી નથી. ભારત માટે તે છેલ્લે 8 માર્ચે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રમ્યો હતો. ત્યારથી તે અફઘાનિસ્તાન સામેની ઘરઆંગણેની ODI શ્રેણી તેમજ આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન રમાયેલી ODI શ્રેણીમાં રમી શક્યો નથી.
હાર્દિકને અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી પહેલા જ નાના ક્વાડ્રિસેપ્સ સ્ટ્રેનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારથી તે BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તેની ફિટનેસ પર કામ કરી રહ્યો છે અને ટીમમાં પાછા ફરવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. જોકે, પગની ઇજાને કારણે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેની વાપસી અટકી ગઈ છે.
જસપ્રીત બુમરાહની ઉપલબ્ધતા અંગે શંકાઓ યથાવત
અહેવાલ મુજબ, ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને વોશિંગ્ટન સુંદર સંપૂર્ણપણે ફિટ દેખાય છે, પરંતુ ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહની ઉપલબ્ધતા અંગે શંકાઓ યથાવત છે. બુમરાહ અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી ગુમાવી શકે છે. જોકે, તે આગામી એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લઈ શકે છે.
ભારત-અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ