/ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, વિરાટ કોહલી અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI સિરીઝમાંથી બહાર, જાણો શું છે કારણ

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની આગામી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમ અને તેના ચાહકો માટે ખૂબ જ ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે આ ODI શ્રેણીમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર થઈ ગયો છે. શ્રેણીમાંથી કોહલીની ગેરહાજરી ભારતીય બેટિંગ લાઇનઅપ માટે એક મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
IPL 2026 દરમિયાન વિરાટ કોહલીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેણે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મુખ્ય ભુમિકા ભજવી હતી. સમગ્ર સિઝન દરમિયાન કોહલીએ 16 મેચોમાં કુલ 675 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની અંતિમ મેચમાં કોહલીએ 42 બોલમાં 75 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી હતી.
કિંગ કોહલી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર
RCB ચેમ્પિયન બન્યા પછી બધાની નજર કોહલી અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાં રમશે કે નહીં તેના પર ટકેલી હતી. જોકે, IPL 2026ની ફાઇનલ દરમિયાન કોહલી હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાથી પીડાતો દેખાયો હતો અને મેદાન પર ટીમ ફિઝિયોની વારંવાર મદદ લેવી પડી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ હેમસ્ટ્રિંગની ગંભીર ઇજાને કારણે તે આગામી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થયો છે.
અફઘાનિસ્તાનના ભારત પ્રવાસ શેડ્યૂલ
અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 13 જૂનથી શરૂ થવાની છે. પ્રથમ ODI ધર્મશાળામાં રમાશે. ત્યારબાદ, બીજી ODI 17 જૂને લખનૌમાં અને ત્રીજી ODI 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાશે. ત્રણેય મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણી પહેલા બંને ટીમો વચ્ચે 6 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન ન્યૂ ચંદીગઢમાં એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમાશે.
અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે શ્રેણી માટેની ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર અને હર્ષ દુબે.