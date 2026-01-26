T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતને લાગશે મોટો ઝટકો... આ મેચ વિનર ખેલાડી થશે બહાર ! આ ખેલાડીનું ચમકશે કિસ્મત
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ મેગા ઇવેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, પરંતુ તે પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. મેચ વિનર ખેલાડી ઈજાને કારણે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે. આ ખેલાડીના રિપ્લેસમેન્ટ અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.
T20 World Cup 2026 : ટીમ ઈન્ડિયા ઘરઆંગણે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તૈયારી કરી રહી છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટીમ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ દરમિયાન ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મેચ વિનર સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર અંગે ખરાબ સમાચાર આવી રહ્યા છે. સુંદરની ફિટનેસ અંગે પ્રશ્ન હજુ પણ છે. ત્યારે BCCIએ એક સ્પિન ઓલરાઉન્ડરને તેના સ્થાને તૈયાર રહેવા કહ્યું છે.
વોશિંગ્ટન સુંદર વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, વોશિંગ્ટન સુંદર T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ શકે છે. સુંદરની ફિટનેસ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. સુંદર T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ શકે છે. ત્યારે BCCIએ બેંગલુરુ સ્થિત સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ને રિયાન પરાગને સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર રાખવા સૂચના આપી છે, કારણ કે સુંદર T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆતની મેચો ચૂકી શકે છે. જો જરૂરી હોય તો, રિયાનને તક આપી શકાય છે. ટીમ ઈન્ડિયા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા 4 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રેક્ટિસ મેચ રમે તેવી શક્યતા છે.
પરાગ લાંબા સમયથી ક્રિકેટ રમ્યો નથી. ઈજાને કારણે તે ઘરેલુ ક્રિકેટ પણ ચૂકી ગયો છે. જોકે, હવે તે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં સીધો રમશે તેવી શક્યતા છે. પરાગે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બેટ અને બોલ બંનેથી સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જેના કારણે તે રેસમાં આગળ છે.
રિયાન ની ફિટનેસ અંગે અંતિમ નિર્ણય 31 જાન્યુઆરીએ લેવામાં આવશે
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, રિયાન ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તેણે નેટમાં બેટિંગ અને બોલિંગ બંને ફરી શરૂ કરી દીધા છે. તે હવે 28 અને 30 જાન્યુઆરીએ બે સિમ્યુલેશન મેચ રમશે. આ પછી તેની ફિટનેસ અંગે અંતિમ મંજૂરી 31 જાન્યુઆરીએ મળશે. રિયાનને 2 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં ભારતીય ટીમના આયોજન દરમિયાન રિપોર્ટ કરવા માટે સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યો છે. જોકે, તે મુખ્ય ટીમનો ભાગ નથી. જો વોશિંગ્ટન સુંદર સમયસર ફિટ ન થાય તો પસંદગીકારો તેને ફક્ત એક વિકલ્પ તરીકે જોઈ રહ્યા છે.
