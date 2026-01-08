એશિઝમાં અમ્પાયરની મોટી ભૂલ... હેરી બ્રુકને ખોટી રીતે આપ્યો આઉટ ! ઈંગ્લેન્ડની હાર બાદ ખુલ્યું રહસ્ય
AUS vs ENG : ઓસ્ટ્રેલિયાએ એશિઝ શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં ઈંગ્લેન્ડને 5 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી છે. ઇંગ્લેન્ડની હાર બાદ, અમ્પાયરની એક મોટી ભૂલ સામે આવી છે. ઇંગ્લેન્ડની બીજી ઇનિંગમાં હેરી બ્રુક નોટ આઉટ હતો છતાં અમ્પાયરે તેને આઉટ આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Trending Photos
AUS vs ENG : ઓસ્ટ્રેલિયાએ એશિઝ શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી છે. છેલ્લા મેચમાં ઇંગ્લેન્ડની હાર બાદ અમ્પાયરની એક મોટી ભૂલ સામે આવી છે. ઇંગ્લેન્ડની બીજી ઇનિંગમાં અમ્પાયરે હેરી બ્રુકને નો-બોલ પર આઉટ આપ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઇંગ્લેન્ડની હાર બાદ અમ્પાયરિંગની ભૂલ સામે આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર બ્યુ વેબસ્ટરના જે બોલ પર બ્રુક આઉટ થયો હતો તે નો-બોલ હતો, જે કોઈના ધ્યાનમાં આવ્યો નહોતો.
અમ્પાયરે કેવી રીતે કરી ભૂલ ?
સિડની ટેસ્ટના ચોથા દિવસે ઇંગ્લેન્ડ 219/3 પર હતું, ત્યારે વેબસ્ટરે બ્રુકને 42 રને LBW આઉટ કર્યો. જો કે, પાછળથી રિપ્લેમાં જોવા મળ્યું કે વેબસ્ટર ઓવરસ્ટેપ થઈ ગયો હતો, તેનો પાછળનો પગ સ્પષ્ટપણે રિટર્ન ક્રીઝની બહાર હતો. નિયમો અનુસાર, થર્ડ અમ્પાયર કુમાર ધર્મસેના નો-બોલ ચેક કર્યો નહીં. નિયમો હેઠળ, થર્ડ અમ્પાયરે દરેક વિકેટ ડિલિવરી માટે ફ્રન્ટ અને બેક-ફૂટ નો-બોલ તપાસવા જરૂરી છે. જો અમ્પાયરે આ ચેક કર્યું હોત તો બ્રુકને ક્રીઝ પર પાછો બોલાવ્યો હોત.
બ્રુકની વિકેટ બાદ ટીમ પડી ભાંગી
બ્રુકના આઉટ થયા પછી ઇંગ્લેન્ડની ટીમ પડી ભાંગી અને ફક્ત 124 રન જ વધારે ઉમેરી શકી, જેના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયાને 160 રનનો સામાન્ય ટાર્ગેટ મળ્યો. જે યજમાન ટીમે સરળતાથી ચેઝ કર્યો અને શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી.
પાંચમા દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપનર જેક વેધરલ્ડને પણ ઇંગ્લેન્ડના સીમર બ્રાયડન કાર્સેના બોલ પર જીવનદાન મળ્યું. ધર્મસેનાએ નિર્ણય આપ્યો કે સ્નિકો પર સ્પષ્ટ સ્પાઇકના પૂરતા પુરાવા નથી. કાર્સ આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટપણે નિરાશ થયો. તો કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ ગુસ્સે ભરાયો કારણ કે તેણે મેદાન પરના અમ્પાયરના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો.
માઈકલ વોને ઉઠાવ્યા સવાલ
ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટન માઈકલ વોને ન્યૂઝ કોર્પ પર આ મુદ્દા પર વાત કરતા કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે ઇંગ્લેન્ડ આ નિર્ણયોને એશિઝ ન જીતવાનું કારણ ગણાવશે, પરંતુ મૂળભૂત રીતે આપણે 2026માં છીએ. આટલી બધી ટેકનોલોજી સાથે આવું ન થવું જોઈએ. આ એક મોટી ભૂલ છે." "થર્ડ અમ્પાયર બેક-ફૂટ નો-બોલ ચેક કરી રહ્યા છે કે નહીં ? તેઓ અધિકારી છે, તેમને દરેક નિયમ ખબર હોવો જોઈએ. તે નો-બોલ હતો, તેને પાછો બોલાવવો જોઈતો હતો."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે