Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ICCએ બાંગ્લાદેશને આપ્યો મોટો ઝટકો, ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું- ભારત આવીને રમવું જ પડશે નહીં તો....

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 07, 2026, 09:38 AM IST

Trending Photos

ICCએ બાંગ્લાદેશને આપ્યો મોટો ઝટકો, ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું- ભારત આવીને રમવું જ પડશે નહીં તો....

ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ  કાઉન્સિલે બાંગ્લાદેશને મોટો ઝટકો આપ્યો છે અને ચોખ્ખા શબ્દોમાં સંભળાવી દીધુ છે કે તમારે ટી20 વર્લ્ડ કપની મેચો રમવા માટે ભારત આવવું જ પડશે અને જો નહીં આવો તો તમારા પોઈન્ટ કપાઈ જશે. 

આઈસીસીએ બાંગ્લાદેશને કહી દીધુ કે ભારત આવીને નહીં રમો તો તમારા પોઈન્ટ ગુમાવશો જેનો સીધો અર્થ એ થાય કે જો બાંગ્લાદેશની ટીમ ભારતમાં આવીને ન રમે તો તેને લીગ ફેઝમાં કોઈ પોઈન્ટ નહીં મળે અને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાનો વારો આવશે કારણ કે સંયોગથી બાંગ્લાદેશની બધી મેચો ભારતમાં છે અને પોઈન્ટ વગર તમે સુપર 8 માટે ક્વોલીફાય નહીં કરી શકો. 

Add Zee News as a Preferred Source

વાત જાણે એમ છે કે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે મુસ્ફિઝુર રહેમાનને આઈપીએલમાંથી આઉટ કરવાના મુદ્દે ભારતમાં ટી20 વર્લ્ડ કપની મેચો નહીં રમવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. આઈસીસીએ જો કે હવે બાંગ્લાદેશની આ માંગણી ફગાવી દીધી. ઈએસપીએનક્રિકઈન્ફોના રિપોર્ટને માનીએ તો મંગળવારે 6 જાન્યુઆરીના રોજ થયેલી વર્ચ્યુઅલ બેઠકમાં ICCએ બીસીબીને કહ્યું કે તે સુરક્ષા ચિંતાઓના કારણે બાંગ્લાદેશની મેચ ભારત બહાર રમવાની બીસીબીની રિક્વેસ્ટને ફગાવી રહ્યું છે. 

રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરાયો છે કે આઈસીસીએ બીસીબીને કહ્યું છે કે બાંગ્લાદેશે ટી20 વર્લ્ડ કપ રમવા માટે ભારત આવવું પડશે નહીં તો પોઈન્ટ ગુમાવવાનું જોખમ રહેશે. જો કે BCBએ દાવો કર્યો છે કે ગવર્નિંગ બોડીએ તેમને આવું કોઈ અલ્ટીમેટમ આપ્યું નથી. મંગળવારે આ નિર્ણય પર બીસીસીઆઈ કે બીસીબી તરફથી કોઈ ઓફિશિયલ જાણકારી પણ સામે આવી નથી. 

આઈસીસીના આ પગલાંથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે જો કોઈ પણ ટીમ કોઈ દેશમાં ટુર્નામેન્ટ નહીં રમે  તો તેણે પોઈન્ટ ગુમાવવા પડશે. પહેલા પણ આવું થયું છે અને આગળ પણ થતું રહેશે. ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં અત્યાર સુદીમાં 4 વખત આવું બન્યું છે. જ્યારે કોઈ ટીમે ICC ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન કોઈ દેશમાં મેચ રમવાની ના પાડી અને હરીફ ટીમને વોકઓવર કે ફોરફીટ આપ્યું. આ બધા મામલા સુરક્ષા કારણોસર કે રાજનીતિક અસ્થિરતા સંલગ્ન હતા. 1996ના વનડે વર્લ્ડ કપ વખતે બે વાર અને એટલી જ વાર 2003ના વનડે વિશ્વકપમાં જોવા મળ્યું હતું. ભારત અને પાકિસ્તાનના મામલામાં ચીજો અલગ છે જે હવે હાઈબ્રિડ મોડલ પર જ એસીસી કે આઈસીસીની ઈવેન્ટ્સ રમે છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
T20 World Cupbangladeshbreaking newsICC

Trending news