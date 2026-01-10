બાંગ્લાદેશના પૂર્વ કેપ્ટનને ગણાવ્યો ભારતીય એજન્ટ, BCB અધિકારીના નિવેદન બાદ હોબાળો
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના એક અધિકારીએ પૂર્વ બાંગ્લાદેશી કેપ્ટન તમીમ ઈકબાલને ભારતીય એજન્ટ ગણાવ્યો છે. જે બાદ ભારે હોબાળો મચી ગયો છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે શું છે સમગ્ર ઘટના.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના ફાયનાન્સ સિમિતિના અધ્યક્ષ એમ. નજમુલ ઈસ્લામ એક મોટા વિવાદમાં ફસાઈ ગયા છે. તેમણે બાંગ્લાદેશના પૂર્વ કેપ્ટન તમીમ ઈકબાલ પર ભારતીય એજન્ટ હોવાના આરોપ લગાવ્યા છે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે તમીમ ઈકબાલે તાજેતરમાં એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે BCBએ આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશના રમવા અંગેનો નિર્ણય લેતા પહેલા ક્રિકેટને પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ. સુરક્ષાનો હવાલો આપીને ભારતનો પ્રવાસ ના કરવાના નિર્ણય બાદ નઝમુલનું આ નિવાદન સામે આવ્યું છે.
કેવી રીતે વકર્યો આ વિવાદ ?
બીસીસીઆઈએ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને આગામી આઈપીએલ પહેલા બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને તેની ટીમમાંથી છૂટો કરવા કહ્યું તે પછી આ વિવાદ ઉભો થયો છે. નઝમુલની ફેસબુક પોસ્ટની ઘણી ટીકા થઈ છે અને તેના સ્ક્રીનશોટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. નઝમુલ ઇસ્લામે પોતાની ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, "આ વખતે બાંગ્લાદેશના લોકોએ પોતાની આંખોથી વધુ એક સાબિત ભારતીય એજન્ટનો ઉદય જોયો છે."
ક્રિકેટર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન ઓફ બાંગ્લાદેશ (CWAB) એ આ નિવેદન સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો છે. CWABએ BCB અધ્યક્ષને પત્ર લખીને તેની પાસેથી જાહેરમાં માફી માંગવાની અને તેને જવાબદાર ઠેરવવાની માંગ કરી છે. CWABએ જણાવ્યું હતું કે BCB અધિકારી દ્વારા બાંગ્લાદેશના સૌથી સફળ ઓપનર અને 16 વર્ષ સુધી દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર ખેલાડી તમીમ ઇકબાલ વિશે આવી ટિપ્પણીઓ નિંદનીય છે.
આ ફક્ત તમીમ વિશે જ નથી, પરંતુ દેશના કોઈપણ ક્રિકેટર વિશે આવી ટિપ્પણીઓ સમગ્ર ક્રિકેટ સમુદાયનું અપમાન છે. CWABએ એવો પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે એક જવાબદાર બોર્ડ અધિકારી જાહેર પ્લેટફોર્મ પર આવી ટિપ્પણીઓ કેવી રીતે કરી શકે છે, જેનાથી બોર્ડ અધિકારીઓની આચારસંહિતા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.
યોગ્ય કાર્યવાહીની માંગ
CWABએ BCB અધ્યક્ષને આ મામલે વહેલી તકે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. ઘણા બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટરોએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે, જેમાં તસ્કિન અહેમદ, મોમિનુલ હક અને તૈજુલ ઇસ્લામ જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે માંગ કરી હતી કે સંબંધિત અધિકારી જાહેરમાં માફી માંગે. તેમણે કહ્યું કે ક્રિકેટર પ્રત્યે આવું વર્તન બોર્ડની જવાબદારી અને નીતિશાસ્ત્રનો સીધો વિરોધ કરે છે.
