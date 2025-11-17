ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન બબાલ, અમ્પાયરના નિર્ણય પર જીતેશ અને સૂર્યવંશી થયા ગુસ્સે
IND A vs PAK A : ભારત A અને પાકિસ્તાન A મેચ દરમિયાન અમ્પાયરના એક નાટકીય નિર્ણયને કારણે બબાલ થઈ. ભારતીય ટીમના કેપ્ટન જીતેશ શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશી અમ્પાયર પર ગુસ્સે થયા હતા અને બબાલ પણ કરી હતી. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે સમગ્ર મામલો શું છે.
IND A vs PAK A : 16 નવેમ્બર ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારો દિવસ નહોતો. પહેલા કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી ટેસ્ટ મેચમાં ભારતને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો અને પછી એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025માં પાકિસ્તાન A એ ભારત Aને ૮ વિકેટથી હરાવ્યું.
દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારત A એ પહેલા બેટિંગ કરી અને 136 રન બનાવ્યા, જેનો પીછો પાકિસ્તાન A એ ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવી સરળતાથી કરી લીધો. મેચ દરમિયાન અમ્પાયરના નાટકીય નિર્ણયથી ભારે હોબાળો મચી ગયો. ભારતીય ટીમના કેપ્ટન જીતેશ શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશી સહિત બધા ખેલાડીઓ ગુસ્સે ભરાયેલા જોવા મળ્યા અને અમ્પાયર સાથે બબાલ પણ કરી.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં અરાજકતા
આ ઘટના પાકિસ્તાનની બેટિંગ ઇનિંગ્સની 10મી ઓવરમાં બની હતી, જ્યારે પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સદાકતે સ્પિનર સુયશ શર્માની બોલિંગ પર એરિયલ શોટ રમ્યો અને નેહલ વાઢેરાએ બાઉન્ડ્રી લાઇન પર શાનદાર કેચ પકડ્યો. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે બોલ સરળતાથી છગ્ગા માટે જશે, પરંતુ વાઢેરાએ સરળતાથી બોલને પકડી લીધો પછી તેને બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર ગયો અને પછી તેનું સંતુલન પાછું મેળવ્યું અને તેને કેચ કર્યો. ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓ ઉજવણી કરવા લાગ્યા, પરંતુ પછી જે થયું તે તેમના વિશ્વાસની બહાર હતું.
🚨 So as per new rules, the fielder who collected the ball and throws it in, should be inside the boundary roops before second player completes the catch.#PAKvIND pic.twitter.com/3kbkRGoPlX
— Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) November 16, 2025
ભારતીય ખેલાડીઓ અમ્પાયરના નિર્ણયથી ગુસ્સે થયા
ફિલ્ડ પરના અમ્પાયરે કેચને તપાસવા માટે થર્ડ અમ્પાયરને રિફર કર્યો. રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે કેચ યોગ્ય રીતે લેવામાં આવ્યો હતો. નેહલે બોલ સીમા રેખા પાર કરતા પહેલા જ છોડી દીધો હતો. મોટાભાગના લોકો અપેક્ષા રાખતા હતા કે થર્ડ અમ્પાયર આઉટનો સંકેત આપશે. પાકિસ્તાની બેટ્સમેન પણ મેદાન છોડીને ડગઆઉટ તરફ ગયો હતો. જોકે, થર્ડ અમ્પાયર મોર્શેદ અલી ખાને બેટ્સમેનને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો, જેનાથી માત્ર ખેલાડીઓ જ નહીં પરંતુ સ્ટેડિયમમાં રહેલા ચાહકો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
