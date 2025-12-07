Prev
ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડનાર કોચનો મોટો નિર્ણય, હવે આ ટીમનો પકડ્યો હાથ

T20 World Cup: 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, આ ટીમે ગેરી કિર્સ્ટનને તેના સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. કિર્સ્ટનના કોચિંગ હેઠળ, ભારતીય ટીમે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:42 PM IST

T20 World Cup: ભારતીય ટીમે શ્રીલંકાને હરાવીને 2011નો ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. તે સમયે ગેરી કિર્સ્ટન ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ હતા, અને તેમના કોચિંગ હેઠળ, ટીમે 28 વર્ષ પછી આ મોટી ટ્રોફી જીતી હતી. હવે, તેઓ આ ટીમમાં જોડાયા છે અને આ દેશની ટીમ રાષ્ટ્રીય પુરુષ ટીમના સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત થયા છે. તેઓ આગામી વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓમાં મુખ્ય કોચ ક્રેગ વિલિયમ્સ સાથે કામ કરશે.

ગેરી કિર્સ્ટને શું કહ્યું

ગેરી કિર્સ્ટને કહ્યું કે ક્રિકેટ નામિબિયા સાથે કામ કરવું ખરેખર એક વિશેષાધિકાર છે. તેમનું નવું અત્યાધુનિક ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ એ વાતનો પુરાવો છે કે તેઓ તેમની રાષ્ટ્રીય ટીમો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમતા દેશો સાથે સ્પર્ધા કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયાર છે. નામિબિયાની સિનિયર ટીમ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે, અને હું આવતા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં T20 વર્લ્ડ કપ માટે તેમની તૈયારીઓમાં યોગદાન આપવા માટે આતુર છું.

ગેરી કર્સ્ટન પાસે કોચિંગનો બહોળો અનુભવ

દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ઓપનર ગેરી કર્સ્ટન 2004માં નિવૃત્તિ લીધા બાદ કોચિંગ શરૂ કર્યું હતું અને 2007માં તેમને ભારતના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારતે 2011 ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. બાદમાં તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકાના મુખ્ય કોચ અને વિશ્વભરની ઘણી T20 ફ્રેન્ચાઇઝી લીગમાં ટીમો સાથે કામ કર્યું હતું. તેમણે 2024 માં પાકિસ્તાન પુરુષ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

આફ્રિકન ટીમ માટે 100થી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી

ગેરી કર્સ્ટને 1993માં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી તેમણે 101 ટેસ્ટ મેચમાં કુલ 7289 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 21 સદી અને 34 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ODI ક્રિકેટમાં 6798 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 13 સદી ફટકારી હતી. તેમણે છેલ્લે 2004માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યા હતા.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

