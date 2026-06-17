/વૈભવ સૂર્યવંશીને લઈને ફરી ડ્રામા, બીજી જ ઓવરમાં કેચ અંગે અફઘાનિસ્તાન ટીમની અમ્પાયર સાથે બબાલ

IND A vs AFG A : ભારત A અને અફઘાનિસ્તાન A વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણીની પાંચમી મેચ દરમિયાન મેદાન પર જ અફઘાનિસ્તાન ટીમ અને અમ્પાયર વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. ભારતીય ઇનિંગ્સની બીજી જ ઓવરમાં આ વિવાદ શરૂ થયો હતો. અફઘાન ફિલ્ડર દ્વારા લેવામાં આવેલા શાનદાર કેચ પર થર્ડ અમ્પાયરે 'નોટ આઉટ'નો નિર્ણય આપ્યા બાદ અફઘાન ખેલાડીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને ત્યારબાદ અમ્પાયરો સાથે ઉગ્ર દલીલ કરી હતી.
બીજી જ ઓવરમાં બબાલ
આ ઘટના ભારતીય ઇનિંગ્સના બીજી ઓવરના ત્રીજા બોલ પર બની હતી, જ્યારે ભારતીય ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીએ શમ્સ ઉર રહેમાનના બોલ પર પોઇન્ટ તરફ એરિયલ કટ શોટ રમ્યો હતો. ત્યાં હાજર અફઘાન ફિલ્ડર ફરીદૂને ડાબી બાજુએ શાનદાર ડાઇવ લગાવીને એક હાથે અદભુત કેચ લીધો હતો.
Vaibhav suryavanshi out ! What a stunning catch 🔥. pic.twitter.com/485cm3Osaq
— Mahi Shankar (@Itz_Ms7) June 17, 2026
મેદાન પરના દરેકને લાગ્યું કે તે ક્લીન કેચ છે, પરંતુ મેદાન પરના અમ્પાયરોએ પુષ્ટિ માટે મામલો થર્ડ અમ્પાયરને સોંપ્યો. રિપ્લેમાં એક ફ્રેમમાં દેખાતું હતું કે બોલનો એક ભાગ ઘાસને સ્પર્શી રહ્યો હતો કારણ કે ફરીદૂન જમીન સાથે અથડાયો હતો. આના આધારે ખર્ડ અમ્પાયરે વૈભવને 'નોટ આઉટ' જાહેર કર્યો, જેના કારણે મેદાન પર અફઘાન ટીમે જોરદાર વિરોધ કર્યો.
શ્રીલંકા સામેની મેચમાં પણ થયો હતો વિવાદ
ભારતીય બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી માટે મેદાન પર આવો વિવાદ કંઈ નવો નથી. તે અગાઉ શ્રીલંકા A સામે ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચ દરમિયાન વિવાદમાં રહ્યો હતો, જ્યાં તેણે શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે બબાલ કરી હતી. તે મેચમાં પણ માહોલ ગરમાયો હતો અને હવે સતત બીજી મેચમાં વૈભવને લઈને અફઘાન ખેલાડીઓ અને અમ્પાયરો વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ હતી. વૈભવને જીવનદાન મળ્યું હતું, પરંતુ કંઈ ખાસ કરી શક્યો નહીં. તે 28 બોલમાં 38 રન બનાવીને આઉટ થયો.