એશિયા કપને લઈને આવ્યા મોટા સમાચાર, ભારતીય ટીમ લેશે આ નિર્ણય

Cricket Controversy: એશિયા કપ 2025 માં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રાજકીય તણાવનું કારણ બની ગઈ છે. ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનીઓથી અંતર રાખ્યું અને મેચ પછી હાથ મિલાવ્યો નહીં. જો ભારત ફાઇનલ જીતે છે, તો ખેલાડીઓ આ મોટુ કામ કરશે અને પાકિસ્તાનને ફરી એક મોટો ઝટકો આપી શકે છે.
Cricket Controversy: એશિયા કપ 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી હાઇ-વોલ્ટેજ મેચે ક્રિકેટ મેદાનને રાજકીય તણાવના મેદાનમાં ફેરવી દીધું છે. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓથી અંતર રાખ્યું અને મેચ પછી હાથ મિલાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા.
હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે જો ભારત 28 સપ્ટેમ્બરે ફાઇનલમાં પહોંચે છે અને જીતે છે, જે ખૂબ જ સંભવ છે, તો ખેલાડીઓ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના પ્રમુખ અને PCB ચેરમેન મોહસીન નકવી સાથે પ્રેઝન્ટેશન પ્લેટફોર્મ શેર કરશે નહીં. પાકિસ્તાન સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
હાથ ન મિલાવવાને કારણે વિવાદ
પ્રેક્ટિસ સેશન અને મેચ દરમિયાન, ભારતીય ખેલાડીઓએ સલમાન આગાના નેતૃત્વ હેઠળની પાકિસ્તાની ટીમનો અનાદર કર્યો. મેચ પછી હાથ ન મિલાવવાની ઘટનાએ વિવાદ ઉભો કર્યો. સૂર્યકુમાર યાદવે આ વિજય પહેલગામ હુમલાના પીડિતો અને ભારતીય સેનાને સમર્પિત કર્યો અને કહ્યું કે આ વિજય રાષ્ટ્રના સન્માન માટે છે. આ કૃત્યથી ગુસ્સે થઈને, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગા પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં હાજર રહ્યા ન હતા.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)માં ફરિયાદ નોંધાવી છે. PCBનો આરોપ છે કે રેફરીએ ક્રિકેટની ભાવનાનું પાલન કર્યું નથી.
ટીમ ઈન્ડિયા મોહસીન નકવી સાથે સ્ટેજ શેર નહીં કરે
હવે મોટો પ્રશ્ન એ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે જો ભારતીય ટીમ એશિયા કપનો ખિતાબ જીતે છે, તો શું તે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના પ્રમુખ અને PCB ચેરમેન મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી મેળવશે? સમાચાર એજન્સી PTI ના વિશ્વસનીય સૂત્રો અનુસાર, ભારતીય ટીમ આમ નહીં કરે. જો ભારત 28 સપ્ટેમ્બરે ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ખેલાડીઓ નકવી સાથે પ્રેઝન્ટેશન સ્ટેજ શેર નહીં કરે. પાકિસ્તાન સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે નકવીને પણ શરમજનક બનાવી શકે છે.
21 સપ્ટેમ્બરે સુપર-4માં બીજી ટક્કરની શક્યતા
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવ વચ્ચે, 21 સપ્ટેમ્બરે સુપર-4 તબક્કામાં બીજી મેચનો પ્રસ્તાવ છે. જોકે, આ માટે પાકિસ્તાને આગામી રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય કરવું પડશે. UAEમાં યોજાનારી તેની આગામી મેચમાં પાકિસ્તાનને વધુ મુશ્કેલી ન પડવી જોઈએ. જો બંને ટીમો ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો આ ટક્કર વધુ રસપ્રદ બનશે.
આ વિવાદ એશિયા કપને માત્ર રમતનું મેદાન જ નહીં પણ રાજદ્વારી તણાવનું કેન્દ્ર પણ બનાવી રહ્યો છે. ક્રિકેટ પ્રેમીઓની નજર આ મેચ પર છે, પરંતુ રાજકીય પૃષ્ઠભૂમિ તેને વધુ જટિલ બનાવી રહી છે.
