બાંગ્લાદેશના નરમ પડ્યા તેવર, IPL ટેલિકાસ્ટ પર લાગેલો બેન હટાવી દીધો

IPL 2026: શેખ હસીનાની સરકારના પતન બાદ બાંગ્લાદેશમાં ભારત માટે સ્થિતિઓ વિપરીત જોવા મળી રહી હતી પરંતુ જ્યારથી ચૂંટણી બાદ નવી સરકાર આવી છે ત્યારથી પરિસ્થિતિમાં ફરી  બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે આઈપીએલ 2026નું પણ પ્રસારણ થઈ શકે છે. સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી ઝહીર ઉદ્દીન સ્વપને આ અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. જાણો વિગતો.  

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 28, 2026, 04:04 PM IST
  • બાંગ્લાદેશમાં વચગાળાની સરકાર હતી ત્યારે આઈપીએલના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ લાગ્યો હતો
  • ચૂંટણી બાદ સરકાર બદલાતા હવે સ્થિતિમાં બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે
  • સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી ઝહીર ઉદ્દીન સ્વપને કહ્યું-સરકાર ખેલ અને રાજકારણને અલગ રાખવા માંગે છે

આઈપીએલ વિશે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ફાસ્ટ બોલર મુસ્તાફિઝુર રહેમાનને જ્યારે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026માંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યો ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) અને BCCI વચ્ચે સંબંધો બગડ્યા હતા. બાંગ્લાદેશની તત્કાલિન મોહમ્મદ યુનુસ સરકારે આઈસીસી મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પોતાની ટીમ ભારત મોકલવાની ના પાડી દીધી હતી. ત્યારબાદ ICCએ  બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ સ્કોટલેન્ડને ટી20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા મોકલ્યું હતું. 

આ બધા વચ્ચે મોહમ્મદ યુનુસ સરકારે પોતાના દેશમાં આઈપીએલના પ્રસારણ પર રોક લગાવી હતી. આ નિર્ણયે ક્રિકેટ ફેન્સને ચોંકાવી દીધા હતા કારણ કે આઈપીએલ દુનિયાની સૌથી મોટી અને સૌથી વધુ જોવામાં આવતી ટી20 લીગ છે. જો કે હવે બાંગ્લાદેશમાં સત્તા બદલાતા સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે બદલાતી જોવા મળી રહી છે. 

બાંગ્લાદેશનો આઈપીએલ પર મોટો નિર્ણય
બાંગ્લાદેશમાં તારિક રહેમાન સત્તા પર આવતા સ્થિતિ સુધરતી જોવા મળી રહી છે. સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી ઝહીર ઉદ્દીન સ્વપને સ્પષ્ટ  શબ્દોમાં કહ્યું કે સરકાર ખેલ અને રાજકારણને અલગ રાખવા માંગે છે અને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના પ્રસારણ પર કોઈ રોક લાગશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ ચેનલ આઈપીએલની મેચો દેખાડવા માંગતી હોય તો સરકાર તેને સકારાત્મક રીતે જોશે. 

ઝહીર ઉદ્દીન સ્વપને કહ્યું કે, અમે રાજકારણને ખેલ સાથે જોડવા માંગતા નથી. જો કોઈ ચેનલ આઈપીએલનું પ્રસારણ કરવા માંગે તો અમે તેને કોમર્શિયલ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈશું અને સકારાત્મક નિર્ણય લઈશું. અમે કોઈને પણ ટેરિકાસ્ટ કરતા રોકીશું નહીં. જો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ટેલિકાસ્ટ કરવા માંગે તો તે કરી શકે છે. જો અમારી કોઈ ચેનલ ટેલિકાસ્ટ કરવા માંગે તો અમે સકારાત્મક રીતે તેનું સ્વાગત કરીશું. પરંતુ અમે કોઈના પર દબાણ નહીં કરીએ. 

હવે એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે બાંગ્લાદેશ સરકાર તરફથી તો કોઈ વિધ્ન નથી. કેબલ ઓપરેટર્સ એસોસિએશન તરફથી પણ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરાઈ છે. એસોસિએશનના પદાધિકારી રેજાઉલ કરીમ લાબલુએ કહ્યું કે હાલ આઈપીએલ ટેલિકાસ્ટ મુદ્દે કોઈ રોક નથી. જો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ  બાંગ્લાદેશમાં આઈપીએલ દેખાડવા માંગતુ હોય તો અમે તેને પ્રસારિત કરી શકીએ છીએ. અમને તે રોકવા માટે કોઈ નિર્દેશ મળ્યા નથી. 

જો કે બાંગ્લાદેશ સરકારે અધિકૃત રીતે અગાઉ લાગેલા પ્રતિબંધો પાછળના કારણોને વિસ્તૃત રીતે તો ન જણાવ્યાં પરંતુ એવું મનાઈ રહ્યું છે કે આ નિર્ણય તે સમયના રાજકીય માહોલ, પ્રસારણ અધિકારો અને બોર્ડ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદોનું મિશ્રણ હતું.  કેટલાક રિપોર્ટ્સમાં એવા પણ સંકેત મળ્યા હતા કે આઈપીએલ અંગે ભારત-બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ સંબંધોમાં આવેલી ઠંડકની અસર પ્રસારણ ઉપર પણ પડી હતી. 

ભારત-બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ સાથે કનેક્શન?
એ પણ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું આઈપીએલ પર બદલાયેલું આ વલણ ભારતના આગામી પ્રવાસ સાથે જોડાયેલું છે કે શું? બાંગ્લાદેશ આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં ઘરઆંગણે ભારત વિરુદ્ધ 3 વનડે અને 3 ટી20 મેચ રમશે. આમ તો કેન્દ્ર  સરકારની મંજૂરી મળ્યા બાદ જ ભારતીય ટીમ બાંગ્લાદેશ જશે. ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ક્રિકેટ સંબંધો હંમેશાથી મહત્વના રહ્યા છે. આવામાં આઈપીએલ જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટ પર નરમી દેખાડવી એક ડિપ્લોમેટિક સિગ્નલ પણ મનાઈ રહ્યું છે. ભલે બાંગ્લાદેશી સરકારે તેને સીધી રીતે ન જોડ્યું હોય પરંતુ ટાઈમિંગ ઘણુ કહી દે છે. 

 

