/મોટા સમાચાર: RCBના ચેમ્પિયન ખેલાડી પર લાગ્યો બેન, 2027ની સિઝનમાં નહીં રમી શકે મેચ, જાણો ફાઇનલમાં શું થયું?

RCB Player Ban: IPL 2026 ની ટ્રોફી જીતની ઉજવણી કર્યા પછી, RCB ને મોટો ઝટકો લાગ્યો. તેમના શક્તિશાળી ફિનિશર, ટિમ ડેવિડને BCCI દ્વારા કડક સજા કરવામાં આવી છે. પરિણામે, તે આગામી સિઝનમાં RCB માટે મેચ રમી શકશે નહીં અને તેના પર એક મેચ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ડેવિડે ફાઇનલ મેચ દરમિયાન મેદાન પરના અમ્પાયર નીતિન મેનન પર ગુસ્સાથી બરફનો પેક ફેંક્યો હતો, અને આ કૃત્ય માટે તેને સજા કરવામાં આવી છે.
ટિમ ડેવિડે શું કર્યું?
હકીકતમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ડેવિડ, ફાઇનલમાં RCB વતી રમી રહ્યો હતો. પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન, જ્યારે ગુજરાત બેટિંગ કરી રહ્યું હતું, ત્યારે ડેવિડે ઇનિંગની 10મી ઓવરમાં મેદાન પરના અમ્પાયર નીતિન મેનન પર બરફનો પેક ફેંક્યો. બોર્ડે તેને તેની મેચ ફીના 50 ટકા દંડ ફટકાર્યો અને આ ક્રિયા માટે તેને બે ડિમેરિટ પોઇન્ટ પણ આપ્યા.
ટિમ ડેવિડને કઈ સજા મળી?
ટીમ ડેવિડને IPL આચાર સંહિતાના કલમ 2.9 ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો, જે "મેચ દરમિયાન કોઈ ખેલાડી, ટીમ અધિકારી, અમ્પાયર, મેચ રેફરી અથવા અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિ પર અથવા તેની નજીક બોલ અથવા ક્રિકેટ સામગ્રી (જેમ કે પાણીની બોટલ, વગેરે) ફેંકવા" સંબંધિત છે.
ડેવિડ પર કેવી રીતે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો?
આ તેનું ત્રીજું લેવલ 1 ઉલ્લંઘન હતું. અગાઉ, તેને તેની 20મી મેચમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ અને તેની 54મી મેચમાં બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. હવે, તેના કુલ ડિમેરિટ પોઈન્ટ પાંચ થયા છે, જેના પરિણામે નિયમો મુજબ એક મેચનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તે RCB માટે આગામી સિઝનની પહેલી મેચ ગુમાવશે, જે IPL 2027 માં રમાશે.
ડેવિડે આ સિઝનમાં કેટલા રન બનાવ્યા?
આ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયાનો ટિમ ડેવિડ સતત બીજી વખત RCBની ચેમ્પિયન ટીમનો ભાગ હતો. તેણે અંતિમ મેચમાં મહત્વપૂર્ણ 24 રન બનાવ્યા. સમગ્ર સિઝન દરમિયાન, તેણે ૧૬ મેચોમાં ૩૩.૮૮ ની સરેરાશથી ૩૦૫ રન બનાવ્યા અને ૨૩ છગ્ગા ફટકાર્યા.