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2026ના એશિયા કપના આયોજન અંગે મોટા સમાચાર, આ દેશમાં ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન

Asia Cup News: 2026ના મહિલા એશિયા કપના આયોજન અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ગ્રાન્ડ ફિનાલેનું સ્થળ UAE હોવાની અપેક્ષા છે. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ ટૂંક સમયમાં આ જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:16 AM IST
2026ના એશિયા કપના આયોજન અંગે મોટા સમાચાર, આ દેશમાં ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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2026ના એશિયા કપના આયોજન અંગે મોટા સમાચાર, આ દેશમાં ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન
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