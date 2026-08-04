/2026ના એશિયા કપના આયોજન અંગે મોટા સમાચાર, આ દેશમાં ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન

Asia Cup News: 2026ના મહિલા એશિયા કપ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મહિલા એશિયા કપ T20નું આયોજન કયો દેશ કરશે તે અંગે માહિતી બહાર આવી છે. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)એ હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે સ્થળની પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ અહેવાલો સૂચવે છે કે UAE આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરશે, જેમાં ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલો પણ થશે. T20 એશિયા કપ 28 ઓગસ્ટથી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન આઠ દેશોની મહિલા ટીમો વચ્ચે રમાશે.
મીડિયા અહેવાલો દર્શાવે છે કે બધા ભાગ લેનારા દેશોને તારીખોની અનૌપચારિક રીતે જાણ કરવામાં આવી છે. આ T20 એશિયા કપની છઠ્ઠી આવૃત્તિ હશે, જેમાં આઠ ટીમો ભાગ લેશે, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન શ્રીલંકા, ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ અને યજમાન UAE. ACC એ હજુ સુધી શેડ્યૂલ, તારીખો અને સ્થળ જાહેર કર્યા નથી, અને તેના નેતૃત્વની અંતિમ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. PCB ચેરમેન મોહસીન નકવી હાલમાં ACCના વડા છે.
એશિયા કપની ફાઇનલ 13 સપ્ટેમ્બરના રમાઈ શકે
આ જ અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે 22 જુલાઈના રોજ ટીમોને એક ઇમેઇલ મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ટુર્નામેન્ટનો લોગો શેર કરવામાં આવ્યો હતો. ACCએ તે સમયે જણાવ્યું હતું કે સ્થળો હજુ પણ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ તેણે અપેક્ષા રાખી હતી કે ટીમો 27 ઓગસ્ટના રોજ પહોંચશે, ફાઇનલ 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે.
એવું માનવામાં આવે છે કે ભાગ લેનારા દેશો ACCને મુસાફરી અને લોજિસ્ટિક્સ માટે અંતિમ સમયપત્રક માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે. રવિવારે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી, પરંતુ પછી તેને સોશિયલ મીડિયા પરથી ઝડપથી દૂર કરી દીધી કારણ કે ACC એ સત્તાવાર રીતે ટુર્નામેન્ટની જાહેરાત કરી ન હતી.
ટીમો સતત બે એશિયન ટુર્નામેન્ટ રમશે
સળંગ બે એશિયન ટુર્નામેન્ટ જોવા મળી શકે છે. જો એશિયા કપ રમાય છે, તો 2026ની એશિયન ગેમ્સ તરત જ યોજાશે. આમાં મહિલા ક્રિકેટ ઇવેન્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે જાપાનના નાગોયામાં યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 17 થી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાવાની છે. આમ, એક મહિનાની અંદર આપણે મહિલા ક્રિકેટમાં બે મોટી એશિયન ટુર્નામેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ. ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપ અને પછી એશિયન ગેમ્સમાં પણ ટકરાશે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે ભારત અને પાકિસ્તાન વિના કોઈ એશિયન ક્રિકેટ શેડ્યૂલ બનાવવામાં આવતું નથી.