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દિલ્હી કેપિટલના આ ખેલાડી પર યુવતીનો અત્યંત ગંભીર આરોપ, લગ્નની લાલચ આપી સંબંધ બનાવ્યો

Abishek Porel: ભારતીય ક્રિકેટમાં વળી પાછો ભૂકંપ આવી ગયો છે. એક ભારતીય ક્રિકેટ પર યુવતીએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે થોડા સમય પહેલા આરસીબીના ખેલાડી યશ દયાલ ઉપર પણ આવા કઈક ગંભીર આરોપ લાગ્યા હતા. જેની તેની કરિયર ઉપર પણ અસર જોવા મળી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:07 AM IST
દિલ્હી કેપિટલના આ ખેલાડી પર યુવતીનો અત્યંત ગંભીર આરોપ, લગ્નની લાલચ આપી સંબંધ બનાવ્યો
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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