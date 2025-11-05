મોટો ખુલાસો : વર્લ્ડ કપમાં હાર્યા બાદ કેપ્ટને ખેલાડીઓને માર્યો માર ? ક્રિકેટ બોર્ડે કરી સ્પષ્ટતા
Cricket Controversy : બાંગ્લાદેશ માત્ર એક જીત બાદ 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું. તેઓ તેમની સાત મેચમાંથી પાંચ હારી ગયા હતા, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. આનાથી બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Cricket Controversy : મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં બાંગ્લાદેશની ટીમે માત્ર એક મેચ જીતી હતી. બાંગ્લાદેશ સાતમાંથી પાંચ મેચ હારી ગયું હતું, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025માં ટીમના અભિયાન બાદ ટીમની મહિલા ફાસ્ટ બોલર, જહાનઆર આલમે કેપ્ટન નિગાર સુલતાના જ્યોતિ અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તેણીએ કેપ્ટન વિશે વિસ્ફોટક ખુલાસાઓ કર્યા છે.
જહાનઆર આલમના મોટા દાવા
આલમે નિગાર સુલતાના પર જુનિયર ખેલાડીઓનું શારીરિક શોષણ કરવાનો અને ટીમમાં ખરાબ વાતાવરણ બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. દરમિયાન બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ આ દાવાઓને સખત રીતે નકારી કાઢ્યા છે, તેમને પાયાવિહોણા અને બનાવટી ગણાવ્યા છે. 32 વર્ષીય આલમે છેલ્લે ડિસેમ્બર 2024માં બાંગ્લાદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેણે બાંગ્લાદેશ સ્થિત અખબાર કાલેર કાંથો સાથેની મુલાકાત દરમિયાન આ વિસ્ફોટક દાવા કર્યા હતા. અનુભવી ફાસ્ટ બોલરે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કેપ્ટન નિગાર સુલતાના નિયમિતપણે જુનિયર ખેલાડીઓને માર મારે છે. કેટલાક યુવા ક્રિકેટરો કથિત દુર્વ્યવહારને કારણે રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમવામાં પણ ખચકાટ અનુભવે છે.
જહાનઆરનો મોટો ખુલાસો
જહાનઆર આલમે કહ્યું, "આ કંઈ નવું નથી. જ્યોતિ જુનિયર્સને ખૂબ મારે છે. આ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ આવું જ બન્યું. દુબઈ પ્રવાસ દરમિયાન પણ કેપ્ટને એક જુનિયરને રૂમમાં બોલાવીને તેને થપ્પડ મારી હતી." 52 ODI અને 83 T20નો અનુભવ ધરાવતી આલમ બાંગ્લાદેશની સૌથી અનુભવી ઝડપી બોલરોમાંની એક છે. તેણીએ તમામ ફોર્મેટમાં 108 વિકેટ લીધી છે. વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર થયા પછી, તે ડિસેમ્બર 2024થી રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમી નથી.
સિનિયર ખેલાડીઓને નિશાન બનાવવાના આરોપ
આલમે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે બાંગ્લાદેશ મહિલા સેટઅપમાં ઘણા વર્ષોથી પક્ષપાત અને આંતરિક રાજકારણ પ્રચલિત છે. તેણીએ દાવો કર્યો હતો કે સિનિયર ખેલાડીઓને જાણી જોઈને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. તેણીએ કહ્યું, "ખરેખર, હું એકલી નથી. બાંગ્લાદેશ ટીમમાં દરેક વ્યક્તિ અમુક હદ સુધી પીડાય છે. દરેકની પીડા અલગ છે. અહીં એક કે બે લોકોને અદ્યતન સુવિધાઓ મળે છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ફક્ત એક જ વ્યક્તિને તે મળે છે. 2021માં મારા જેવા સિનિયર ખેલાડીઓને પોસ્ટ-કોવિડ કેમ્પમાંથી બાકાત રાખવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. ત્યારબાદ મને બાંગ્લાદેશ ગેમ્સમાં ત્રણ ટીમોમાંથી એકની કેપ્ટન બનાવવામાં આવી. અન્ય બે ટીમોનું નેતૃત્વ જ્યોતિ (નિગાર સુલતાના) અને શર્મીન સુલતાનાએ કર્યું." ત્યારથી સિનિયર ખેલાડીઓ પર દબાણ શરૂ થયું.
બાંગ્લાદેશ બોર્ડ આરોપોને નકાર્યા
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે આલમના આરોપોને રદિયો આપતા એક નિવેદન બહાર પાડ્યું, તેમને ઇરાદાપૂર્વક અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ગણાવ્યા. બોર્ડે કહ્યું, "બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ બાંગ્લાદેશ મહિલા રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ સભ્ય દ્વારા મીડિયામાં કરવામાં આવેલી તાજેતરની ટિપ્પણીઓની નોંધ લીધી છે. આમાં તેણીએ વર્તમાન રાષ્ટ્રીય ટીમના કેપ્ટન, ખેલાડીઓ, સ્ટાફ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ સામે શ્રેણીબદ્ધ આરોપો લગાવ્યા છે.
BCB આ આરોપોને સ્પષ્ટપણે અને ભારપૂર્વક નકારે છે, જે પાયાવિહોણા, બનાવટી અને કોઈપણ સત્યથી વંચિત છે. બોર્ડ તેને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ માને છે કે આવા બદનક્ષીભર્યા અને નિંદાત્મક દાવા એવા સમયે કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે બાંગ્લાદેશ મહિલા ટીમ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પ્રશંસનીય પ્રગતિ અને એકતા બતાવી રહી છે." આલમની ટિપ્પણીઓ ઇરાદાપૂર્વક, દુર્ભાવનાપૂર્ણ અને સ્પષ્ટપણે એવી ટીમની ભાવના અને આત્મવિશ્વાસને નબળી પાડવાના હેતુથી હતી જે ગર્વથી દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું ચાલુ રાખે છે."
