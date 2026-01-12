Prev
વિરાટ કોહલી ક્યાં રાખે છે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ ? વડોદરામાં મેચ બાદ કર્યો મોટો ખુલાસો

Virat Kohli Player of the Match : વડોદરામાં રમાયેલી ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. કિંગ કોહલીને 93 રનની ઇનિંગ બદલ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો. આ દરમિયાન વિરાટ કોહલીએ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:24 AM IST

વિરાટ કોહલી ક્યાં રાખે છે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ ? વડોદરામાં મેચ બાદ કર્યો મોટો ખુલાસો

Virat Kohli Player of the Match : વડોદરાના BCA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતની જીતમાં વિરાટ કોહલીએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. ચેઝમાસ્ટર કિંગ કોહલી તેની 85મી આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ચૂકી ગયો, પરંતુ તેણે ટીમને જીત અપાવી. આ ઇનિંગ માટે કોહલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. મેચ બાદ કિંગ કોહલીએ ખુલાસો કર્યો કે તે પોતાના એવોર્ડ ક્યાં રાખે છે.

કોહલી ક્યાં રાખે છે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ ?

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતની જીત બાદ જ્યારે મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન કોહલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ ટ્રોફી માટે બોલાવવામાં આવ્યો, ત્યારે કોમેન્ટેટર હર્ષા ભોગલેએ તેને પૂછ્યું, શું તમને યાદ છે કે તમે કેટલા પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીત્યા છે ? વિરાટે કહ્યું મને કોઈ ખ્યાલ નથી. છી હર્ષા ભોગલેએ કહ્યું 45. હર્ષાએ આગળ વિરાટને પૂછ્યું કે આટલા બધા એવોર્ડ છે, તો તેને રાખવા માટે એક અલગ રૂમની જરૂર પડતી હશે. તો વિરાટ કોહલીએ કહ્યું ના, હું તેને મારી સાથે રાખતો નથી. હું આ બધા એવોર્ડ ગુરુગ્રામમાં મારી માતાને મોકલું છું. તેમને આ એવોર્ડ રાખવાનું ખૂબ ગમે છે."

કોહલીનો ડબલ બ્લાસ્ટ

કિંગ કોહલી ભલે સદી ચૂકી ગયો હોય, પરંતુ તેણે આ મેચમાં બે મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા. કોહલી કુમાર સંગાકારાને પાછળ છોડીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો છે. તો કોહલી સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 28,000 રન બનાવનાર બેટ્સમેન બન્યો છે.

ભારતે મેચ જીતી

ભારતે રવિવારે BCA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી શ્રેણીની પ્રથમ ODI 4 વિકેટથી જીતી હતી અને આ સાથે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. ટોસ હારીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર ન્યુઝીલેન્ડે 8 વિકેટ ગુમાવીને 300 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતે 49 ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને મેચ જીતી લીધી હતી.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

