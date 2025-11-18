Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IPL 2026 : રિટેન-રિલીઝ લિસ્ટ બાદ નવો ટ્વિસ્ટ...આ ખેલાડી બનશે SRHનો કેપ્ટન !

IPL 2026 : IPL 2026 માટે તમામ ટીમોએ રિલીઝ અને રિટેન કરેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી હતી. જેના કારણે કેટલાક કઠિન નિર્ણયો લેવા પડ્યા. બધી ટીમો હવે મીની ઓક્શન માટે તૈયાર છે. જો કે, ઓક્શન પહેલા જ એક ટીમના કેપ્ટનની લગભગ પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:54 AM IST

Trending Photos

IPL 2026 : રિટેન-રિલીઝ લિસ્ટ બાદ નવો ટ્વિસ્ટ...આ ખેલાડી બનશે SRHનો કેપ્ટન !

IPL 2026 : 15 નવેમ્બરના રોજ તમામ ટીમોએ IPL 2026 માટે રિલીઝ અને રિટેન કરેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી હતી. બધી ટીમો હવે મીની ઓક્શન માટે તૈયાર છે. ત્યારે ઓક્શન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટનની લગભગ પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. આ ટીમ છેલ્લા કેટલીક સીઝનથી ટીમના ખેલાડીઓ માટે એક પડકાર બની ગઈ છે. ટીમની વિસ્ફોટક બેટિંગે વિરોધી ટીમોમાં ડર પેદા કરી દીધો છે.

કોણ કરશે કેપ્ટનશીપ ?

Add Zee News as a Preferred Source

એવા અહેવાલ છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પેટ કમિન્સ સતત ત્રીજી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) સીઝન માટે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો કેપ્ટન રહેશે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ સોમવારે તેના સત્તાવાર 'X' હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ સાથે તેની ભૂમિકાની પુષ્ટિ કરી. જાહેરાતમાં ફક્ત કમિન્સના ફોટા જ હતા અને કોઈ ઔપચારિક નિવેદન નહોતું, પણ મેસેજ સ્પષ્ટ હતો: ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર 2026 સીઝનમાં SRHનું નેતૃત્વ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે કમિન્સ 

કમિન્સ હાલમાં પીઠની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને પર્થમાં રમાનારી પહેલી એશિઝ ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. જોકે, 4 ડિસેમ્બરથી બ્રિસ્બેનમાં શરૂ થનારી બીજી ટેસ્ટ માટે તેના ફિટ થવાની અપેક્ષા છે. તેની ગેરહાજરીમાં સ્ટીવન સ્મિથ 21 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ કરશે. ઈજા હોવા છતાં SRHએ કમિન્સના નેતૃત્વમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે અને તેની ભવિષ્યની યોજનાઓમાં તેની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરી છે.

2024માં મોટી બોલી લગાવવામાં આવી હતી

કમિન્સે 2024માં SRHની કેપ્ટનશિપ સંભાળી હતી, જ્યારે તેને ઓક્શનમાં 20.50 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. આ રકમ તે સમયે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ બોલીઓમાંની એક હતી. કમિન્સ તે સમયે તેની ટીમને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ અને 2023 વર્લ્ડ કપમાં લઈ ગયો હતો. આગામી સીઝન માટે એક મોટા ફેરફારમાં હૈદરાબાદે અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં ટ્રેડ કરી દીધો, જ્યારે સ્ટાર સ્પિનરો એડમ ઝમ્પા અને રાહુલ ચહરને રિલીઝ કર્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Pat Cumminsipl 2026Sunrisers Hyderabad captainSRH captain

Trending news