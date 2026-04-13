IPL 2026 માટે મોટી અપડેટ, ગુજરાત vs ચેન્નઈ મેચના સ્થળો બદલાયા, જાણો કેમ?

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL 2026 માટે મોટી અપડેટ, ગુજરાત vs ચેન્નઈ મેચના સ્થળો બદલાયા, જાણો કેમ?

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:53 PM IST
  • BCCIએ IPL 2026 સીઝન માટે સમયપત્રકમાં નોંધપાત્ર સુધારો જાહેર કર્યો છે.
  • આ સુધારા મુજબ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની મેચોના ગ્રાઉન્ડમાં ફેરફાર કર્યો છે.
  • BCCI એ માહિતી આપી છે કે હવે ફિક્સ્ચર ઉલટાવી દેવામાં આવ્યા છે. 

GT Vs CSK Venue Changed: BCCIએ IPL 2026 સીઝન માટે સમયપત્રકમાં નોંધપાત્ર સુધારો જાહેર કર્યો છે. આ સુધારા મુજબ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની મેચોના ગ્રાઉન્ડમાં ફેરફાર કર્યો છે. BCCI એ માહિતી આપી છે કે હવે ફિક્સ્ચર ઉલટાવી દેવામાં આવ્યા છે. 

અમદાવાદમાં જે મેચ રમવાની હતી તે ચેન્નાઈમાં રમાશે, અને જે મેચ ચેન્નાઈમાં રમવાની હતી તે અમદાવાદમાં રમાશે. આ નિર્ણય અમદાવાદ અને ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં થઈ રહેલી મ્યુનિસિપલ બોડીની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. જો કે, ફક્ત મેચોના સ્થળોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, તારીખોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

મેચના સ્થળોનું શું થયું છે?

જૂના સમયપત્રક મુજબ, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે બપોરનો મેચ 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અમદાવાદમાં રમવાનો હતો. BCCIના નવા નિર્ણય મુજબ, આ મેચ ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. 

આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તેવી જ રીતે, આ બંને ટીમો વચ્ચેનો બીજો મેચ પણ બદલાયો છે. 21 મે, 2026 ના રોજ ચેન્નાઈમાં સાંજે યોજાનાર મેચ હવે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. આ સાંજે મેચ તેના નિર્ધારિત સમયે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે.

સમયપત્રક કેમ બદલાયું?

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ફેરફાર વહીવટી કારણોસર છે, ટેકનિકલ કારણોસર નહીં. 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અમદાવાદ અને ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ચૂંટણી દરમિયાન શહેરમાં સુરક્ષા અને વહીવટી દબાણને જોતાં, તે જ દિવસે અમદાવાદમાં મેચ યોજવી પડકારજનક હોત. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCIએ સુરક્ષા અને ટુર્નામેન્ટના સુચારુ સંચાલનના હિતમાં મેચો માટે સ્થળો બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે.

તારીખોમાં કોઈ ફેરફાર નહીં

BCCIએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે આ ફેરફારોમાં ફક્ત સ્થળો બદલવાનો સમાવેશ થાય છે, તારીખો નહીં. મેચો નિર્ધારિત તારીખો પર રમાશે. આ ટીમો વચ્ચેનો પહેલો મેચ, જે અમદાવાદમાં રમવાનો હતો, તે ચૂંટણીને કારણે ચેન્નાઈમાં રમાશે. ચૂંટણી પછી અમદાવાદમાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી, ચેન્નાઈમાં નિર્ધારિત મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાડવામાં આવશે. 

ગુજરાત અને ચેન્નાઈ બંનેમાં મોટી સંખ્યામાં ચાહકો છે, તેથી અમદાવાદ અને ચેન્નાઈના દર્શકોને હવે તેમની મનપસંદ ટીમોને અલગ અલગ તારીખે તેમના ઘરના મેદાન પર રમતા જોવાની તક મળશે. સ્થાનિક ચૂંટણીઓ ટુર્નામેન્ટના ઉત્સાહને ઓછો ન કરે અને ચાહકો કોઈપણ અસુવિધા વિના સિરીઝ ક્રિકેટનો આનંદ માણી શકે તે માટે BCCI એ તમામ પ્રયાસો કર્યા છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

