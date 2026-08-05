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ODI વર્લ્ડ કપ 2027ને લઈને મોટું અપડેટ, ક્વોલિફાયરની તારીખોનો થયો ખુલાસો

ODI World Cup 2027 : ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027ને લઈને એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટની તારીખો અંગે ખુલાસો થયો છે. અહેવાલો અનુસાર, આ ટુર્નામેન્ટ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ વચ્ચે રમાશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 05, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:57 PM IST
ODI વર્લ્ડ કપ 2027ને લઈને મોટું અપડેટ, ક્વોલિફાયરની તારીખોનો થયો ખુલાસો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ODI વર્લ્ડ કપ 2027ને લઈને મોટું અપડેટ, ક્વોલિફાયરની તારીખોનો થયો ખુલાસો
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