/ODI વર્લ્ડ કપ 2027ને લઈને મોટું અપડેટ, ક્વોલિફાયરની તારીખોનો થયો ખુલાસો

ODI World Cup 2027 : ICCએ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે, જેનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા કરશે. આ સિઝનમાં કુલ 14 ટીમો ભાગ લેશે. બે યજમાન દેશો અને ICC રેન્કિંગમાં ટોચની આઠ ટીમો સીધી પ્રવેશ મેળવશે, જ્યારે બાકીના ચાર સ્થાનો ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. દરમિયાન વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટની તારીખો સામે આવી છે. આ ટુર્નામેન્ટ નક્કી કરશે કે કઈ ટીમો વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન મેળવશે.
ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ક્વોલિફાયર ક્યારે શરૂ થશે ?
ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ક્વોલિફાયર 22 ફેબ્રુઆરીથી 23 માર્ચ, 2027 દરમિયાન રમાશે. ICCએ ટુર્નામેન્ટની તારીખો નક્કી કરી દીધી છે, પરંતુ મેચો માટે યજમાન દેશ હજુ સુધી નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી. 2027 ODI વર્લ્ડ કપ 4 ઓક્ટોબરથી 11 નવેમ્બર, 2027 વચ્ચે યોજાવાની શક્યતા છે, જોકે ICCએ હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે તારીખોની જાહેરાત કરી નથી.
ક્વોલિફાયરમાં 10 ટીમો રમશે
વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં કુલ 10 ટીમો ભાગ લેશે, જે મુખ્ય ઇવેન્ટમાં સ્થાન મેળવવા માટે એકબીજા સામે સ્પર્ધા કરશે. ICCએ પહેલાથી જ ક્વોલિફાયર ફોર્મેટ જાહેર કરી દીધું છે. ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટનો વિજેતા સીધો મુખ્ય ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ સ્ટેજમાં પ્રવેશ કરશે. દરમિયાન, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ક્રમે રહેલી ટીમો વચ્ચે 'સુપર સિરીઝ' રમાશે, જેનું પરિણામ વર્લ્ડ કપના આગામી તબક્કામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ત્યારબાદ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ 12 ટીમો વચ્ચે રમાશે.
30 સપ્ટેમ્બર, 2026 કટ-ઓફ તારીખ
ICCએ 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે સીધા ક્વોલિફાયર માટે 30 સપ્ટેમ્બર, 2026ની કટ-ઓફ તારીખ નક્કી કરી છે. આ તારીખ સુધીમાં ODI રેન્કિંગમાં ટોચના 8માં સ્થાન મેળવનાર ટીમો સીધા વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાયર થશે. દરમિયાન યજમાન તરીકે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે પહેલાથી જ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂક્યા છે.
વધુમાં નીચલી ક્રમાંકિત ટીમો, ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2માંથી ટોચની ચાર ટીમો અને ક્વોલિફાયર પ્લે-ઓફમાંથી ચાર ટીમો ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટ માટે 10 ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે.
Cricinfo has learned that while the ICC has finalised the tournament dates, the venue for 2027 ODI World Cup Qualifier remains undecided https://t.co/t23nVZZbei pic.twitter.com/9zijFGhDWM
— Cricinfo (@cricinfo) August 5, 2026
ક્વોલિફાયર પ્લે-ઓફનું ફોર્મેટ
વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર પ્લે-ઓફમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે. જેમાં ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2 પોઈન્ટ ટેબલમાં 5મા થી 8મા ક્રમે રહેલી ચાર ટીમો અને ચેલેન્જર લીગમાંથી ચાર ટીમો શામેલ હશે. આ આઠ ટીમોમાંથી ચાર ક્વોલિફાયરમાં સ્થાન મેળવશે. ત્યારબાદ કુલ 10 ટીમો વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું સ્થાન મેળવવા માટે ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટમાં ટકરાશે.
બધાની નજર હવે 30 સપ્ટેમ્બર, 2026ની કટઓફ તારીખ પર છે, કારણ કે તે સમયે સ્પષ્ટ થશે કે કઈ ટીમો 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ માટે સીધી ક્વોલિફાય થશે અને કઈ ટીમોએ ક્વોલિફાયરમાં જશે. હાલમાં બે વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ODI રેન્કિંગમાં 10મા ક્રમે છે અને તેની સીધી ક્વોલિફાય થવાની શક્યતાઓ જોખમમાં છે.