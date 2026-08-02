/હાર્દિક પંડ્યાની IPL ટ્રેડને લઈને મોટું અપડેટ! ક્યારે શરૂ થશે પ્રક્રિયા? જાણો

Hardik Pandya IPL Trade: હાર્દિક પંડ્યાનો IPL ટ્રેડ ક્રિકેટ વર્તુળોમાં ખૂબ ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ સિવાયની બધી ફ્રેન્ચાઇઝી તેને સાઇન કરવામાં રસ ધરાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ ટીમ રહી છે.
હાર્દિક પંડ્યાના ટ્રેડ અંગે એક મોટી અપડેટ
અહેવાલો સૂચવે છે કે MIએ હાર્દિક પંડ્યાના બદલામાં CSK પાસેથી શિવમ દુબે અને આયુષ મ્હાત્રે જેવા ખેલાડીઓની માંગણી કરી હતી, જે ફ્રેન્ચાઇઝીએ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ પછી, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ અને શિવમ દુબે માટે 10 કરોડ રૂપિયાનો સોદો સામે આવ્યો. જોકે હજુ સુધી કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ હવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી હાર્દિક પંડ્યાના ટ્રેડ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે વાતચીત
હાર્દિક પંડ્યા આખરે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ છોડી શકે છે, પરંતુ આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ ચર્ચા થઈ નથી. સ્પોર્ટસ્ટારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના પ્રવક્તા સાથે વાત કરવાનો દાવો કર્યો છે, જેમણે સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યું હતું કે ફ્રેન્ચાઇઝ, જેમ કે તાજેતરમાં મીડિયામાં અહેવાલ છે, પંડ્યાને વેચવા અંગે અન્ય ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ટીમો, ખાસ કરીને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે વાતચીત કરી રહી છે.
સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા હજુ શરૂ થઈ નથી
પરંતુ પ્રવક્તાએ જે કહ્યું તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ આખરે થવાનું છે. સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા હજુ શરૂ થઈ નથી. સ્પોર્ટસ્ટારના સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે સીઝન પછીની સમીક્ષા હજુ પણ ચાલુ છે, અને એકવાર તે પૂર્ણ થઈ જાય, પછી તેઓ પંડ્યા સહિત અનેક બાબતો પર સ્પષ્ટતા મેળવશે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી પોસ્ટ-સીઝન સમીક્ષા હાલમાં ચાલી રહી છે, અને અમે ટીમના તમામ પાસાઓ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ. અહેવાલોથી વિપરીત, અમે ખેલાડીઓના વેપાર અંગે ચર્ચામાં રોકાયેલા નથી, સમીક્ષા પૂર્ણ થયા પછી જ તે શક્ય બનશે. ઘણા વિકલ્પો અને વિચારો પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં સમય લાગે છે, તેથી હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
બે વર્ષમાં GTને બે ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું
MIએ GT સાથે વેપાર કર્યા પછી હાર્દિક પંડ્યા 2024માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં ફરી જોડાયો. ટીમમાં જોડાયા પછી, તેમને કેપ્ટનશીપ પણ સોંપવામાં આવી, કારણ કે તેમણે પાછલા બે વર્ષમાં GTને બે ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું હતું, જેમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની એક ફાઇનલનો પણ સમાવેશ થાય છે.
IPL 2026માં, MI પોઈન્ટ ટેબલમાં 9મા સ્થાને રહ્યું
જો કે, MI માટે કેપ્ટન અને ખેલાડી તરીકે તેમનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નિરાશાજનક રહ્યું. કેપ્ટન તરીકેની તેમની પ્રથમ સિઝનમાં, ટીમ લીગમાં સૌથી નીચે રહી. ગયા વર્ષે, તેમણે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે સુધારો કર્યો, પરંતુ આ વર્ષે ફરીથી, ટીમનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું. IPL 2026માં, MI પોઈન્ટ ટેબલમાં 9મા સ્થાને રહ્યું, 14માંથી 10 મેચ હારી ગયું.