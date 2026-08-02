Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /હાર્દિક પંડ્યાની IPL ટ્રેડને લઈને મોટું અપડેટ! ક્યારે શરૂ થશે પ્રક્રિયા? જાણો

હાર્દિક પંડ્યાની IPL ટ્રેડને લઈને મોટું અપડેટ! ક્યારે શરૂ થશે પ્રક્રિયા? જાણો

Hardik Pandya IPL Trade: હાર્દિક પંડ્યાના IPL ટ્રેડ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે MIએ હજુ સુધી સમીક્ષા બેઠક યોજી નથી. તે પછી કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકાય છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 02, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:27 PM IST
હાર્દિક પંડ્યાની IPL ટ્રેડને લઈને મોટું અપડેટ! ક્યારે શરૂ થશે પ્રક્રિયા? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આજે ભારત-પાકિસ્તાનનો મહામુકાબલો! જાણો ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે LIVE જોઈ શકશો
2
3
4
5