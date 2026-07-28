/ભારત-બાંગ્લાદેશ સિરીઝ અંગે મોટું અપડેટ, ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે મોટો નિર્ણય

IND vs BAN : ભારતીય ટીમ ઓગસ્ટમાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાના પ્રવાસે જઈ રહી છે. ત્યારબાદ ભારત ઘરેલુ મેદાન પર અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવાનું છે. જોકે, આ શ્રેણી ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી શકે છે, કારણ કે તેના બદલે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI અને ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી યોજાઈ શકે છે. આ સંભવિત શ્રેણી અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે.
ભારત-બાંગ્લાદેશ શ્રેણી અંગે મોટું અપડેટ
મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPL 2026માંથી બહાર કરવામાં આવ્યા બાદ BCCI અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ વચ્ચેના સંબંધોમાં ખટાશ આવી હતી. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતનો પ્રવાસ કર્યો નહોતો અને ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી ગયું હતું. આના કારણે બંને બોર્ડ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.
હવે, ભારતીય ટીમ બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરી શકે છે. બંને બોર્ડ ચર્ચામાં છે. અહેવાલો અનુસાર, BCCI હાલમાં ભારત સરકાર તરફથી લીલી ઝંડી મળવાની રાહ જોઈ રહ્યું છે.
તાજેતરના અહેવાલમાં મોટો ખુલાસો
ભારત-બાંગ્લાદેશ ODI શ્રેણી પર બોલતા એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, BCB એક જ સ્થળે બધી મેચો યોજવા માટે વિચારી રહ્યું છે. તેઓ એક સ્થળે ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો અને બીજા સ્થળે ત્રણ ODI મેચો યોજવાનું પસંદ કરશે. ઢાકા અને ચટ્ટોગ્રામ મુખ્ય સ્થળો છે. ફક્ત એક જ ફોર્મેટમાં મેચો રમવાની પણ શક્યતા હતી.
લંડનમાં તાજેતરમાં ICCની બેઠક દરમિયાન બંને બોર્ડે આ અંગે ચર્ચા કરી હતી. અફઘાનિસ્તાન પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતા એક અવરોધ હતો જેના પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જો કે, આ પ્રવાસ સરકારની મંજૂરીને આધીન છે.
ભારતીય ટીમ 13 સપ્ટેમ્બરથી અફઘાનિસ્તાન સામે T20 શ્રેણી રમવાની છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ શ્રેણી મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે, જેના બદલે ભારતીય ટીમ બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરી શકે છે.