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ભારત-બાંગ્લાદેશ સિરીઝ અંગે મોટું અપડેટ, ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે મોટો નિર્ણય

IND vs BAN : ભારતીય ટીમના બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. BCCI હવે ભારત સરકાર તરફથી ગ્રીન સિગ્નલની રાહ જોઈ રહ્યું છે. જો બાંગ્લાદેશ સામે સિરીઝ રમાશે તો અફઘાનિસ્તાન સામેની સિરીઝ ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી શકે છે
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 28, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:09 PM IST
ભારત-બાંગ્લાદેશ સિરીઝ અંગે મોટું અપડેટ, ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે મોટો નિર્ણય

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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