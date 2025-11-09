મુંબઈમાં SF... અમદાવાદમાં ફાઇનલ અને આ તારીખથી મુકાબલો! T20 વર્લ્ડ કપના શેડ્યુલ પર મોટી અપડેટ, ક્યા રમાશે ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચ ?
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાનારો છે. ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બનશે જ્યારે આવતા વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટમાં 20 ટીમો ભાગ લેશે. તેના સમયપત્રક અંગે એક મોટી અપડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે.
Trending Photos
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાશે, ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બનશે કે આવતા વર્ષે 20 ટીમો આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. યજમાન ભારતીય ટીમ આ ટુર્નામેન્ટની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે 2024માં બાર્બાડોસમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને 17 વર્ષ પછી T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી હતી. આ સ્થિતિમાં, ટીમ ઈન્ડિયા ઘરઆંગણે રમીને આ ખિતાબનો બચાવ કરશે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સમયપત્રક અંગે એક મોટી અપડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ટુર્નામેન્ટ ક્યારે શરૂ થશે?
2026 ICC T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની ધારણા છે અને 8 માર્ચ સુધી ચાલવાની ધારણા છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, શરૂઆતની મેચ અને ફાઇનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની શક્યતા છે. આ જ સ્ટેડિયમે 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં બંને મુખ્ય મેચોનું આયોજન પણ કર્યું હતું. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમને સેમિફાઇનલમાંથી એક માટે પસંદ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. જો શ્રીલંકાની ટીમ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો તે કોલંબોમાં તેની મેચ રમશે.
ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલો ક્યાં થશે?
અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે BCCI એ પહેલાથી જ નક્કી કરી લીધું છે કે જો ભારત-પાકિસ્તાન મેચ થશે, તો તે શ્રીલંકામાં રમાશે. ભારતે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે પાકિસ્તાન જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પગલે બંને બોર્ડે એક કરાર કર્યો હતો કે ICC અને બીજી ટુર્નામેન્ટમાં તેમની મેચો તટસ્થ સ્થળોએ યોજાશે. જો ભારત અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરે છે, તો મેચ કોલંબોમાં રમાશે, અને બીજી સેમિફાઇનલ મુંબઈમાં યોજાશે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ફાઇનલ મેચ તટસ્થ સ્થળોએ રમાશે.
આ 7 સ્થળોએ મેચ રમાઈ શકે છે
ભારત અને શ્રીલંકા ટુર્નામેન્ટ માટે કુલ 7 સ્થળોને અંતિમ સ્વરૂપ આપે તેવી શક્યતા છે. ભારતમાં, આ મુંબઈ, દિલ્હી, ચેન્નાઈ, કોલકાતા અને અમદાવાદ હશે, જ્યારે શ્રીલંકામાં, પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ અને પલ્લેકેલે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચોનું આયોજન કરશે. વધુમાં, દામ્બુલા અને હંબનટોટા ત્રીજું સ્થળ હશે. આ વખતે, 2023 વર્લ્ડ કપ કરતાં ઓછા શહેરોમાં મેચ રમાશે, અને દરેક સ્થળે ઓછામાં ઓછી 6 મેચનું આયોજન થવાની ધારણા છે.
અન્ય અપડેટ્સ...
હાલમાં વોર્મ-અપ મેચો અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. બેંગલુરુમાં કેટલીક વોર્મ-અપ મેચો થવાની સંભાવના છે. BCCI એ નક્કી કરવાનું છે કે આ મેચો સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) માં યોજાશે કે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં. બેંગલુરુમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ, સુરક્ષા મંજૂરી હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી. લખનૌને યજમાન શહેર તરીકે સમાવવામાં આવશે કે નહીં તે અંગે પણ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી.
બીસીસીઆઈએ નિર્ણય લીધો છે કે તાજેતરમાં મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ (ગુવાહાટી, વિશાખાપટ્ટનમ, ઇન્દોર અને નવી મુંબઈ) માટે મેચોનું આયોજન કરનારા સ્થળોનો ઉપયોગ પુરુષોની ટુર્નામેન્ટ માટે કરવામાં આવશે નહીં. બીસીસીઆઈએ આઈસીસીને એક કામચલાઉ સમયપત્રક સુપરત કર્યું છે, જે ટૂંક સમયમાં તેની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે