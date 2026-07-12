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ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટમાં મોટી ઊથલપાથલ! બેન સ્ટોક્સ બાદ બ્રેન્ડન મેક્કુલમનું રાજીનામું, કેપ્ટન અને હેડ કોચ બન્ને બદલાશે

Brendon McCullum Resigns: બેન સ્ટોક્સના આંતરરાષ્ટ્રીય સંન્યાસ બાદ બ્રેન્ડન મેક્કુલમે ઈંગ્લેન્ડના ટેસ્ટ મુખ્ય કોચનું પદ છોડી દીધું છે. જાણો ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટમાં આવેલા આ મોટા બદલાવની આખી કહાની.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:57 PM IST
ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટમાં મોટી ઊથલપાથલ! બેન સ્ટોક્સ બાદ બ્રેન્ડન મેક્કુલમનું રાજીનામું, કેપ્ટન અને હેડ કોચ બન્ને બદલાશે
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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