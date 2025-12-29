Prev
W,W,W,W,W,W,W,W... માત્ર 7 રન આપીને ઝડપી 8 વિકેટ, આ બોલરે T20માં મચાવી તબાહી

Biggest Cricket Record : ક્રિકેટમાં ઘણીવાર એવા રેકોર્ડ બને છે જેના પર કોઈ વિશ્વાસ કરી શકતું નથી. ક્યારેક કોઈ ટીમ 50 ઓવરની મેચમાં 500થી વધુ રન બનાવે છે, તો ક્યારેક કોઈ બેટ્સમેન સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ બનાવે છે. હવે એક બોલરે એવું કંઈક કર્યું છે જે તમને ચોંકાવી દેશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:15 PM IST

Biggest Cricket Record : ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણીવાર એવા રેકોર્ડ બને છે, જેના પર વિશ્વાસ કરવો અશક્ય છે. આવો જ એક રેકોર્ડ આ બોલરે નોંધાવ્યો છે, જે જાણીને તમે ચોંકી જશે. ભૂટાનના ડાબોડી સ્પિનર સોનમ યેશેએ એવું કંઈક કર્યું છે જે પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી. તે T20 મેચમાં 8 વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બન્યો છે.

ભૂટાનના બોલરે કમાલ કર્યો

22 વર્ષીય યેશેએ શુક્રવારે ગેલેફુમાં મ્યાનમાર સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે પોતાની ચાર ઓવરમાં 7 રન આપીને 8 વિકેટ લીધી, ભૂટાનના 9 વિકેટે 127 રનના જવાબમાં વિરોધી ટીમને 45 રનમાં આઉટ કરી દીધી. યેશે સામે મ્યાનમારના ફક્ત બે બેટ્સમેન જ બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા. આ એકતરફી મેચ રહી. યેશે પાંચ મેચની શ્રેણીની પ્રથમ ચાર મેચમાં 12 વિકેટ લીધી છે.

આ બોલરોએ 7 વિકેટ લીધી

યેશેની આ સિદ્ધિ પહેલા પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ફક્ત બે બોલરોએ સાત વિકેટ લીધી હતી. 2023માં મલેશિયા માટે સયાઝરુલ ઇદ્રુસે ચીન સામે 8 વિકેટ લીધી હતી. 2025માં ભૂટાન સામે બહેરીન માટે અલી દાઉદે 19 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની બહાર આવું ફક્ત બે વાર બન્યું છે. 2019માં બર્મિંગહામ બેયર્સ સામે લેસ્ટરશાયર માટે કોલિન એકરમેને 18 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી હતી. 2025માં ઢાકા કેપિટલ્સ સામે દરબાર રાજશાહી માટે 19 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી હતી.
 

