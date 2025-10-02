સેહવાગ, ધોની કે રોહિત નહીં...હવે આ 3 ખેલાડી બનશે ટીમ ઈન્ડિયાના 'સિક્સર કિંગ્સ', તોડશે આ મહાન રેકોર્ડ
India vs West Indies Most Sixes : હિટમેન તરીકે જાણીતા રોહિત શર્મા, આક્રમક ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને મહાન કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીનો આ સિરીઝમાં એક મોટો રેકોર્ડ તૂટી શકે છે. બે મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝમાં આ જોવા મળી શકે છે.
India vs West Indies Most Sixes : ઈંગ્લેન્ડ પછી ભારત હવે 2025-27 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સામનો કરશે. બંને ટીમો અમદાવાદ અને નવી દિલ્હીમાં બે ટેસ્ટ મેચની સિરીઝ રમશે. વિન્ડીઝ સામે ભારતનું પલડું ભારે છે, પરંતુ ક્રિકેટમાં કંઈપણ થઈ શકે છે. ટીમ ઈન્ડિયા 2010 પછી પહેલીવાર રોહિત શર્મા કે વિરાટ કોહલી વિના મેચમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. અશ્વિન 2011 પછી પહેલી વાર ઘરેલુ ટેસ્ટ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં રહેશે નહીં. આ ત્રણ અનુભવી ખેલાડીઓએ આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે યુવા ખેલાડીઓ માટે એક સાચી કસોટી
અનુભવી ખેલાડીઓની ગેરહાજરીમાં કેટલાક યુવા અને કેટલાક અનુભવી ખેલાડીઓ ફરીથી ચમકવા માટે તૈયાર છે. આ સિરીઝમાં યશસ્વી જયસ્વાલ, શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન અને દેવદત્ત પડિકલ જેવા યુવા ખેલાડીઓ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તો કેએલ રાહુલ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને જસપ્રીત બુમરાહ તેમના અનુભવથી ટીમને ફાયદો કરાવવાનો પ્રયાસ કરશે. હિટમેન તરીકે જાણીતા રોહિત, આક્રમક ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને દિગ્ગજ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની એક મોટો રેકોર્ડ આ બે ટેસ્ટ સિરીઝમાં તૂટી શકે છે.
દિગ્ગજોના નામે મહાન રેકોર્ડ
સેહવાગ, ધોની અને રોહિત વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ભારત માટે ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં સંયુક્ત રીતે પ્રથમ ક્રમે છે. રોહિત શર્માએ 2013થી 2023 સુધી આ ટીમ સામે કુલ છ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી અને 14 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેણે આ ટીમ સામે 7 ઇનિંગ્સમાં 578 રન પણ બનાવ્યા છે. સેહવાગની વાત કરીએ તો, તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 10 મેચોમાં 17 ઇનિંગ્સમાં 888 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 14 સિક્સર ફટકારી છે. ધોનીએ 12 મેચોમાં 19 ઇનિંગ્સમાં 476 રન બનાવ્યા છે અને 14 સિક્સર ફટકારી છે. હવે આ સિરીઝમાં આ ત્રણ દિગ્ગજોના રેકોર્ડ એકસાથે તૂટી શકે છે.
આ ત્રણ બેટ્સમેન રેકોર્ડ તોડી શકે છે
આગામી ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સિરીઝ માટે પસંદ કરાયેલી ટીમમાં સામેલ ત્રણ ખેલાડીઓ આ રેકોર્ડ તોડી શકે છે. તેઓ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ સિક્સર મારનાર ભારતીય બેટ્સમેન બની શકે છે. રવિન્દ્ર જાડેજા, કેએલ રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલનું નામ સૌથી આગળ છે.
કોણે કેટલી સિક્સરની જરૂર છે ?
- જાડેજાએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 7 ટેસ્ટમાં 295 રન બનાવ્યા છે અને 8 સિક્સર ફટકારી છે. જો તે 7 છગ્ગા ફટકારે છે, તો તે ત્રણેય મહાન ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દેશે.
- રાહુલે 7 મેચમાં 374 રન અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ સિરીઝમાં ધોની, સેહવાગ અને રોહિતને પાછળ રાખવા માટે તેને 11 છગ્ગા મારવા પડશે.
- યશસ્વી જયસ્વાલના 2 ટેસ્ટ મેચમાં 266 રન અને 3 છગ્ગા છે. આ ત્રણમાંથી યશસ્વી સિરીઝમાં 12 છગ્ગા ફટકારીને બધા મહાન ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દે તેવી શક્યતા વધુ છે. તે છગ્ગા મારવામાં નિષ્ણાત છે અને તેણે ઘણી વખત આ સાબિત કર્યું છે.
