Prev
Next
KKRના સ્ટાર બોલર પર લાગ્યો બે વર્ષનો પ્રતિબંધ, જાણો તેને કેમ મળી છે આ સજા

Blessing Muzarabani : KKRના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝરબાની પર બે વર્ષનો પ્રતિબંધ લાગ્યો છે. IPLમાં મુઝરબાની કોલકાતા ટીમનો સભ્ય છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થઈ તે પહેલાં તેને ઈજાના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. મીની-ઓક્શન દરમિયાન કોઈ ટીમે તેને ખરીદ્યો ન હતો. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે તેને આ સજા કેમ મળી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:30 PM IST
  • બ્લેસિંગ મુઝરબાની પર PSLમાં બે વર્ષનો પ્રતિબંધ
  • IPLમાં મુઝરબાની KKR ટીમનો ભાગ છે
  • ઘણા ખેલાડીઓ છોડી ચૂક્યા છે PSL

Trending Photos

Blessing Muzarabani : ઝિમ્બાબ્વેના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝરબાની પર પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL)માં બે વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. થોડા દિવસો પહેલા જ તેણે પાકિસ્તાન સુપર લીગ છોડીને IPL રમવાનો નિર્ણય લીધો હતો. મંગળવારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

IPLમાં મુઝરબાનીને ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાન સુપર લીગ દ્વારા લાદવામાં આવેલા આ પ્રતિબંધને કારણે મુઝારબાની હવે આગામી બે વર્ષ સુધી આ લીગમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. PSLમાં તે ઈસ્લામાબાદ યુનાઈટેડ ફ્રેન્ચાઈઝીનો સભ્ય હતો.

IPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હતો

2026ની IPL સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં મીની-ઓક્શન યોજાઈ હતી. બ્લેસિંગ મુઝરબાની તે ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હતો. જોકે, અન્ય ખેલાડીને થયેલી ઈજાને કારણે KKR ટીમે તેને ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે સાઇન કર્યો હતો. આ સિઝનમાં KKR વતી રમતા તેણે 4 વિકેટો લીધી છે. આ IPLમાં તેની ડેબ્યૂ સીઝન છે.

 

The Zimbabwe pacer accepted a deal with Islamabad United for #PSL2026 but later pulled out to sign with KKR for #IPL2026.

"In this instance, despite a clear offer and an unequivocal acceptance of essential terms, the… pic.twitter.com/lMDfiXybY6

— Cricbuzz (@cricbuzz) April 14, 2026

ઘણા ખેલાડીઓ છોડી ચૂક્યા છે PSL

પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં ઘણીવાર એવા ખેલાડીઓ હોય છે જેમને આઈપીએલ ઓક્શનમાં ખરીદદાર મળતા નથી. પરિણામે ડેવિડ વોર્નર અને મેક્સવેલ જેવા ખેલાડીઓ પણ આ વર્ષે PSLમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. જો કે, જો કોઈ ખેલાડીને પાછળથી IPL કોન્ટ્રાક્ટ મેળવે છે, તો તેઓ ઘણીવાર PSLછોડવાનું પસંદ કરે છે. બ્લેસિંગ મુઝરબાની એકમાત્ર ખેલાડી નથી જેણે આવું કર્યું છે. તેના સિવાય, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન અને દાસુન શનાકાએ પણ IPLમાં જોડાવા માટે આ માર્ગ અપનાવ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
KKRBlessing MuzarabaniBlessing Muzarabani banipl 2026

Trending news