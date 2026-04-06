IPL 2026 વચ્ચે લોહીયાળ ખેલ! રન આઉટના વિવાદમાં અમ્પાયરની કરપીણ હત્યા, ઘટના જાણીને ચોંકી જશો
Cricket Match Umpire Death: હાલમાં દેશમાં ક્રિકેટનો મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે. IPLની તમામ ટીમો શાનદાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહી છે. ત્યાં બીજીતરફ એક એવી ઘટના સામે આવી છે, જેને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. આ ઘટના આંધ્રપ્રદેશમાં બની છે. અહીં ક્રિકેટ મેચમાં રન આઉટના નિર્ણય પર વિવાદ એટલો વધી ગુયો કે, એક યુવકે અમ્પાયરને છરી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો.
Umpire Stabbed to Death: ભારતમાં એકતરફ IPL 2026નો રોમાંચ ચરમસીમા પર છે. જ્યાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને પંજાબ કિંગ્સની ટીમ સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન કરતી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ બીજીતરફ આંધ્રપ્રદેશથી એક અમ્પાયરની હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ મામલો વિશાથાપટ્ટનમનો છે. જ્યાં લોકલ લેવલ પર ક્રિકેટ મેચ રમાઈ રહી હતી. આ મેચ દરમિયાન રન આઉટના નિર્ણય પર વિવાદ થયો હતો અને 21 વર્ષીય અમ્પાયરની છરી મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી છે.
રન આઉટ જેવા નજીવી બાબતે ભારે વિવાદ
NDTVના રિપોર્ટ અનુસાર, રવિવારે એક ક્રિકેટ મેચ રમાઈ રહી હતી. જેમાં 21 વર્ષીય ડોલા અજીત બાબૂ તેમના એક મિત્ર બુડૂમુરી ચિરંજીવી સાથે અમ્પારિંગ કરી રહ્યો હતો. ત્યારે એક રન આઉટના નિર્ણય પર ખેલાડીઓ વચ્ચે ભારે વિવાદ સર્જાયો હતો.
આ મામલાની તપાસ કરી રહેલા સિનિયર પોલીસ અધિકારી મલ્લેશ્વરા રાવે જણાવ્યું કે, અજીત બાબૂ અને ચિરંજીવીએ મામલો થાળે પાડવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો હતા. પરંતુ કાંતા કિશોર નામના એખ દર્શકે ગુસ્સામાં અમ્પાયરો અને ખેલાડીઓની સાથે ગરવર્તન કર્યું.
પોલીસે શું કહ્યું?
પોલીસનું કહેવું છે કે, મેચ પુરી થયા બાદ 26 વર્ષીય કાંતા કિશોરે મામલો ઉકેલવા માટે અમ્પાયરોને બીજા સ્થળે બોલાવ્યા હતા. વાતચીત અનુસાર અજીત બાબૂ અને ચિરંજીવી તેમના કેટલાક મિત્રો સાથે તે સ્થળે ગયા હતા. પરંતુ ત્યાં ફરી એક નવો ઝઘડો શરૂ થઈ ગયો. ત્યારબાદ કાંતા કિશોરે છરી કાઢી અને બન્ને અમ્પાયરો પર હુમલો કર્યો.
સારવાર દરમિયાન એક એમ્પાયરનું મોત
અજિત બાબુને છાતીમાં છરી મારવામાં આવી હતી. તે સ્થળ પર જ જમીન પર ઢળી પડ્યો. આ દરમિયાન પોતાનો બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ચિરંજીવીને પણ ઘણું લોહી વહી ગયું હતું. અન્ય એક વ્યક્તિએ દરમિયાનગીરી કરવાનો પ્રયાસ કરતા તેમને પણ ઈજા થઈ હતી. ઘાયલોને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેમની હાલત ગંભીર હોવાથી અજિત બાબુને એપોલો હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
